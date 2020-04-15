臉書推「簡化版Messenger」Kit App　輕鬆在Apple Watch上與他人聯繫

▲Kit App。（圖／取自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

臉書NPE團隊周二（14日）於App Store上架了一款名為「Kit」（Keep in Touch）的Apple Watch App，可更加輕鬆地透過Apple Watch與朋友聯絡。

根據App Store上的描述，該App旨在讓用戶「與最重要的人保持聯絡，而無須時常舉起手機」。待用戶選擇一位聯絡人後，輕按一下即可發送語音訊息、位置資訊或表情符號，也可輕鬆地將語音訊息轉為文字內容，發送給對方。

根據說明，用戶可透過掃描Apple Watch上的QR Code或在fb.com/devices中輸入存取碼即可登入。接著，用戶可從Messenger上選擇聯絡人，即可項其發送語音訊息、表情符號，共享位置資訊等。

事實上，「Kit」主要是用來與「極親密的聯絡人」保持聯絡，如最好的朋友或家人等，整體看起來就像是Apple Watch上Messenger App的簡化版本，僅可用來與少數人聯繫。

該App已可在適用於Apple Watch的App Store上免費下載，不過目前僅開放加拿大地區用戶下載使用。

臉書NPE（New Product Experimentation，新產品試驗）團隊旨在開發富有創意與實驗精神的App，透過這些僅專注於小群體、特定目標的App來進一步了解用戶的需求，以作為公司擬定戰略方向的參考。

這是本月以來，臉書NPE團隊發布的第二款App，上周臉書已推出專門針對情侶的實驗性App「Tuned」，可用來發送照片、便籤、卡片、語音備忘錄來對彼此展現愛與關心。此前，NPE團隊已推出多款小型App，包括用於分享個人生活及愛好的Hobbi、用於分享歌曲的AUX、匿名聊天交友的Bump及迷因（Meme）生產器Whale等。