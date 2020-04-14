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尋找最能代表台東業者！地方創生台東隊起跑　最高補助獎40萬

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▲提案徵選補助活動說明會，同時於官方臉書線上直播。（圖／台東縣政府提供，下同）

提案徵選補助活動說明會，同時於官方臉書線上直播。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣一站式產業輔導辦公室今年新注入「地方創生」項目，尋找最能代表台東文化或人文風情的業者們，並藉提案徵選補助活動計畫，協助事業活化創新並延續的精神，提案總獎金200萬元，單筆獎金最高40萬元，台東縣政府期透過創生團隊分享實戰經驗，擴大視野及創生團隊交流激盪想法與創意。

臺東縣政府財政及經濟發展處表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為使產業提升活化不中斷，109年「創建地方創生台東隊」提案徵選補助活動說明會，13日下午於台東原創基地TTMaker辦理，同時於官方臉書【台東縣一站式產業輔導辦公室】線上直播，並邀請行政院青年諮詢委員會彭仁鴻委員，分享台灣成功案例外，亦邀請台東成功案例之業者粨發粨粽阿粨專賣店，代表性的成功案例分享，現場參與超過50人，並透過線上直播與業者進行雙向溝通，吸引超過百人線上觀看。

▲提案徵選補助活動說明會，同時於官方臉書線上直播。（圖／台東縣政府提供，下同）

提案總獎金200萬元，單筆獎金最高40萬元，現場參與業者踴躍。

錯過直播的產業先進與夥伴們也不用擔心！直播影片及相關計畫資訊將上傳至官方臉書【台東縣一站式產業輔導辦公室】，歡迎各位線上觀看，隨時掌握最新資訊，一同參與產業裡的大小事! 本活動採取網路報名，提案總獎金200萬元，即日起報名至4月20日截止，報名及活動詳情請上台東地方創生入口網http://www.tt-placemaking.com.tw/index.html

活動詳情請洽一站式產業輔導網：http://bdsone.taitung.gov.tw/
活動聯繫電話：089-340681

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尋找代表業者創生台東隊獎金臉書直播

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