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房仲殺人前常禮佛「修行是為遇見自己」　沒業績竟成刀魔...隨機狂捅運將

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▲▼從事房仲業的于男平時個性孤僻，店家獲悉後不敢置信。（圖／畫面翻攝嫌犯臉書）

▲從事房仲業的于男平時個性孤僻，公司獲悉後不敢置信。（圖／畫面翻攝嫌犯臉書）

記者邱中岳／台北報導

北市1名小黃運將11日晚上11時許，在莒光路上停好機車後準備返家，竟遭1名從事房仲業的男子從持藍波刀猛刺18刀，整個人瞬間倒地掙扎，警方獲悉後在現場逮人，兇嫌到案後表示「不用通知家屬」，更發出誑語「刀子是上天給的禮物」，而他街頭隨機砍人的原因，竟然是業績不好找人洩憤。

▲▼ 于男在臉書上常貼文到廟宇的照片，更分享「修行並不是為了遇見佛，而是為了遇見自己」等文字。（圖／畫面翻攝嫌犯臉書）

▲于男在臉書上常貼文到廟宇的照片，更分享「修行並不是為了遇見佛，而是為了遇見自己」等文字。（圖／畫面翻攝嫌犯臉書）

據悉，涉嫌隨機砍人的58歲于姓男子，平時在中山區某房產公司擔任房仲，但平時生性孤僻都獨來獨往，與同事互動也並不多，因最近2年幾乎沒有業績，生活陷入困頓，店家透露，「這2天都聯繫不上人，沒想到竟鑄下大錯」。

于姓兇嫌與妻子育有2名小孩，平時還要照顧罹患癌症的弟弟，幾乎算是家中的經濟支柱，但因最近業績不好，于男因壓力實在太大，將心靈轉加到宗教信仰，臉書上照片均是走訪寺廟的照片，且還在臉書上發文「修行並不是為了遇見佛，而是為了遇見自己」。

▲▼ 從事房仲業的于男持藍波刀砍殺林姓運將18刀，臉書還留下在國家圖書館前自拍的畫面。（圖／畫面翻攝嫌犯臉書）

▲從事房仲業的于男持藍波刀砍殺林姓運將18刀，臉書還留下在國家圖書館前自拍的畫面。（圖／畫面翻攝嫌犯臉書）

警方表示，于嫌攻擊完林姓運將後逃逸，警方上前準備逮人，于嫌還不斷往後退，且整個人看似晃人不斷搖晃，直到警方從後方壓制後才順利就逮。

林男的媽媽受訪時悲憤表示，兒子家中經濟狀況拮据，為了就近接送兩個就讀小學的孩子，才會選擇去開計程車，怎料深夜返家境無辜遭砍，「砍到左手手筋也斷掉，那個監視器畫面我都不敢看！」

就算爬到樹上！妳還是很美

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