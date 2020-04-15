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「武統」台灣什麼時候開始？解放軍專家列「6項觸發條件」

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▲▼中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

▲解放軍航母遼寧艦近期才經過台灣東部外海。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國台辦旗下媒體「中國台灣網」15日刊發一篇名為「武統台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀」的文章，文內列出6項「武統」觸發條件，包含台灣宣布獨立、台灣組織獨立公投、台灣有外軍部署時等，強調只要出現以上任一情況，軍委都會迅速決斷以武力方式實現國家統一。

文中引述了解放軍火箭軍退休研究員、中國核戰略專家楊承軍的文章指出，多年來，民進黨當局把大陸提出的「和平統一，一國兩制」視為軟弱可欺，反而更加變本加厲、肆無忌憚地加速推進「台獨」進程。

▼解放軍軍機繞台，我戰機升空監控。（圖／國防部）

▲▼在共機繞台的舉動日益增多後，軍方開始思索因應方式，其中公佈相關照片是一種正確的處置方式。（圖／翻攝自國防部）

楊承軍提到，對於「武統」的觸發條件，《反分裂國家法》中曾有過明確說明，既包括了台灣當局直接宣布「台獨」，也包括不宣布的實質「台獨」，楊承軍更具體列出「武統」的6項觸發條件，包含：

1、 台當局公然宣布獨立時；2、台當局組織「獨立公投」，使祖國面臨分裂時；3、台島有外軍部署時；4、台重啟核武研發時；5、台軍使用軍事手段攻擊大陸時；6、島內發生大規模動亂時。

楊承軍還說，只要出現以上任一情況，國家軍委都會迅速決斷以武力方式實現國家統一，「上述時機並不包括趁疫情動手，還沒有到『刻不容緩』的程度，應讓國際社會及蔡英文當局看到我們維護國家核心利益的意志、決心和不可逾越的底線。」

不過，文末也強調，楊承軍關於「武統」台灣的思考和建議，並不代表大陸放棄了「和平統一，一國兩制」的大政方針，「在統一問題面前，只有充分準備，真抓實幹，才能確保萬無一失。14億國人無比期待祖國早日完成統一，最好還是以和平方式，但這要看民進黨當局，和其背後的美國勢力是否認清形勢了。」

▼廈門環島路上的「一國兩制，統一中國」巨型標語。（圖／視覺中國）

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

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