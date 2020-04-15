德國確診數連6天下跌！政府仍宣布：延長封鎖禁令至5/3

▲德國總理梅克爾。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

德國新冠肺炎確診數連續第6天下降，地方出現許多希望解除封鎖的要求，總理梅克爾15日也和16個州的首長進行視訊會議，最終決定「延長」封鎖令直到5月3日。

梅克爾（Angela Merkel）15日與16州的地方首長進行視訊會議，原本的封鎖禁令將於19日到期，討論是否分階段解除。而《路透社》援引《德國商報》（Handelsblatt business daily）消息指出，德國政府預計會「延長」封鎖令直到5月3日。

德國15日新增2138例，是本月新增人數最低的一天，也是該國確診數連續第6天下降，目前累計確診數為。在疫情趨緩的狀況下，各地開始出現解除禁足令的聲音，疫情最嚴重的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）首長拉雪特（Armin Laschet）表示，希望能看到解除禁令的詳細時間表。

不過，梅克爾曾向媒體表示，一旦健康狀況允許，德國將會盡速恢復原本的自由生活，並非匆促下新指令。衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）也說，對抗新冠肺炎還有很長一段路要走，「只有控制住疫情，才有可能逐步恢復正常。」

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