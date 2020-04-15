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小黃2塊台灣扁柏被攔...山老鼠趁亂跑了！森林志工通報建功

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▲▼林務局南投林區管理處接獲熱心志工通報，14日晚會同警方查獲雇用計程車司機做掩護，盜採台灣扁柏珍貴木案。（圖／張弘昌翻攝，下同）

▲林務局南投林區管理處接獲熱心志工通報，14日晚會同警方查獲雇用計程車司機做掩護，盜採台灣扁柏珍貴木案。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

林務局南投林區管理處14日中午接獲新竹林區管理處森林監測志工通報，攀登干卓萬群峰下山途中，發現有數人背負木塊，形跡相當可疑。林管處立即會同警方追查，在仁受鄉武界林道查獲計程車司機，剛載運2塊市價逾2萬元的台灣扁柏角材，正全力查緝背負贓林、趁亂逃逸的外國籍嫌犯到案中。

南投林管處接獲熱心志工通報疑有「山老鼠」盜木，立即派員會同保七總隊第六大隊、南投縣警局仁愛分局啟動查緝機制，14日晚間7時許成功在武界林道，查獲本國籍計程車司機載運臺灣扁柏角材2塊，總重30.76公斤，市價逾2萬元，惟負責背負贓木的外籍嫌犯趁亂逃跑，警方將持續於山區搜捕其餘逃逸嫌犯。

▲▼林務局南投林區管理處接獲熱心志工通報，14日晚會同警方查獲雇用計程車司機做掩護，盜採台灣扁柏珍貴木案。（圖／張弘昌翻攝，下同）

南投林管處表示，武界地區去年9月曾破獲，一起山老鼠利用計程車載運贓木案件，這次採盜珍貴林木山老鼠，又利用同樣的掩護手法竊取貴重木，所幸新竹處志工跨區通報，南投處森林護管員及警方迅速佈線埋伏，成功破獲本起盜伐案件，通報盜伐情資的志工，將依森林保護辦法第30條規定發給檢舉獎金。

林務局南投林區管理處處長李政賢，對志工機警通報及保七總隊第六大隊、南投仁愛警分局協助緝捕深表感激。李政賢處長指出，森林是國家的財產，擅自盜伐林木破壞森林資源，可依違反「森林法」沒收犯罪工具，最高判處10年半有期徒刑、併科贓額10至20倍罰金。

李政賢表示，國有土地內森林衍生的利益，屬國民共有共享，呼籲山老鼠不要挑戰南投林管處同仁，守護國家珍貴森林資源的決心及毅力，民眾如有盜伐訊息，可電洽0800-000930（您您您救山林）提出檢舉，最高可獲得300萬元以下獎金。

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