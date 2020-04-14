密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

▲南投一名女子罹患糖尿病長皰疹不敢就醫，險些釀成大禍。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者鄧木卿、白珈陽、戴若涵／台中報導

南投一名女子有長達10年的時間，不知道自己罹患了糖尿病，期間靠近私密處的屁股反反覆覆長出像蟲卵一般的皰疹，最近由於新冠肺炎疫情嚴重，她更不敢到醫院就醫，孰料，病情愈來愈嚴重，只好到茂盛醫院找女醫師求助，若再延誤就醫可能會導致蜂窩性組織炎。

據了解，該名女子個性內向，平時就常發現屁股、私處附近頻繁長出像蟲卵群聚般的皰疹，但因為患部很私密，加上近期新冠肺炎疫情影響，讓她更不敢到醫院就醫，怕受到病毒感染，決定自己到藥局買藥塗抹，沒想到從今年開始，蟲卵卻愈長愈多、卵泡愈來愈大，看起來更像是化膿隨時都要爆開一樣，只好鼓起勇氣到茂盛醫院求診。

請繼續往下閱讀...

▲南投女單純性皰疹反覆發作，在屁股上留下不少疤痕。（圖／記者白珈陽翻攝）

茂盛醫院家醫科醫師呂昀珊一見，發現患處四周已經受到黴菌感染泛紅，白色小水泡也已發炎化膿，高度懷疑女子罹患糖尿病，才會導致「單純性皰疹」長年反覆發作，抽血檢查後，發現女子的空腹血糖值竟超過300mg/dl，糖化血色素也高達12.2%，而一般人的正常血糖值為70～110 mg/dl，糖化血色素正常值為7%以下，女子隨時都有生命危險，隨即為女子治療糖尿病，目前血糖已經降到110~120mg/dl之間，糖化血色素也降到6.7%，良好控制病情。

呂昀珊同時也將女子轉診到皮膚科給同為女醫師的鍾佩宜治療。鍾佩宜指出，女子到院時就檢查出有黃金葡萄球菌感染，故立即開塗抹或口服抗皰疹病毒藥物進行治療，3到5天病情就明顯改善。她也表示，如果女子再延誤就醫，加上本身的糖尿病，可能會導致蜂窩性組織炎，將危及性命。

▲南投女子長了像蟲卵一般聚集的皰疹。（圖／記者白珈陽翻攝）

鍾佩宜強調，所幸呂醫師找出女子的病根為糖尿病，病例及給予治療與控制，否則一叢叢像蟲卵般的「單純性皰疹」就算有塗抹或口服抗皰疹病毒藥物，還是會長期反覆發生、無法根治！

茂盛醫院執行長李俊逸醫師也提醒，有糖尿病等慢性疾病的患者，尤其是老年人，千萬不要因新冠肺炎疫情而不敢到醫院看病，否則不小心可能會小病變大病！

▲南投女子自行擦藥無效，見病情愈發嚴重只好找女醫師求助。（圖／記者白珈陽翻攝）

發現少女的小祕密！