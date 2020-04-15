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南投新中橫公路台21線81k路段　21日刷坡工程分兩階段交管

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▲▼南投新中橫公路第81公里路段，因上方林地土石裸露，雨天屢有落石影響人車通行安全，公路局二工處將派員施工改善。（圖／公路局二工處堤供）

▲南投新中橫公路第81公里路段，因上方林地土石裸露，雨天屢有落石影響人車通行安全，公路局二工處將派員施工改善。（圖／公路局二工處堤供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉新中橫公路台21線81k路段，進行上邊坡坡面保護工程，因工區上邊坡刷坡、型框植生，及噴凝土掛網打設自鑽式岩栓施工，刷坡期間土石方量大，需增加清理時間，4月21日起將分2階段進行施工交通管制，採每30分鐘放行10分鐘，單線雙向通行機動管制。

新中橫公路過龍神橋約3公里路段，下雨天屢有零星落石，影響行車安全順暢，公路局二區工程處信義工務段，派員以空拍機巡視公路上方山區，發現上邊坡林地頂端有處土石裸露地，5月後山區降雨頻率高，若岩塊從高處掉落往下砸到公路，恐傷及路人或車輛。

進行刷坡、穩固上邊坡工程，交通管制時間區分2階段實施，第一階段自4月21日起到5月20日，實施每30分鐘放行10分鐘，第二階段自109年5月21日到6月20日止，實施採單線雙向通行機動管制。

實施管制時段為每日上午9時至12時，下午1時至4時止 (星期六、日不施工管制），期間有有緊急救護，例如救護車、消防車等車輛需通行時，立即撤除管制並開放台21線通行。施工期間為維護用路人安全，請配合管制時間，並請遵從兩端交管人員指揮通行。

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