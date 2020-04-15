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農民7日內一定拿到肥料！　陳吉仲保證若沒有「下週馬上辭職」

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▲▼立法院經濟委員會,陳吉仲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳吉仲掛保證，7日內農民沒拿到肥料就馬上辭職。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情讓各鄉鎮屢傳農民搶不到肥料，農委會推出預購加實名制政策，還要補助農民一包20元。立法院經濟委員會今（15日）審查「農民退休儲金條例」。民進黨立委陳明文質問，到今天肥料之亂還是沒真正解決，到底能不能保證7天內可拿到？陳吉仲承諾若7天內沒拿到，下週就辭職。

農委會3月喊出肥料絕對不會缺，推出預購制度，只是有農民1天登記量直接破1萬公噸，已經是部分全鄉鎮1年的用量。今起農委會再推實名制，每包補助農民20元。陳明文說，3月中旬到現在1個月了，想不透，今年農業也沒特別變化，為什麼每個鄉鎮都在缺肥料。

請繼續往下閱讀...

陳明文說，農委會先是開記者會向農民宣示絕不缺貨，預購7日後就能拿到，但最起碼到今天肥料之亂還是沒解決，現在又推實名制加每包補助20元，招數都用盡了，質問陳吉仲到底能不能讓自己回去拍胸保證，告訴農民可以在7天內拿到肥料？陳吉仲承諾，保證7日內可以拿到，若沒有下週馬上辭職。

陳吉仲說，肥料數量，台肥今年比去年同期增加3萬6萬千公噸，1公噸25包，增加120包肥料，去年跟今年生產面積大同小異，到底肥料是跑去哪裡？就是有人囤積，但是查不到。3月中預購制，台肥配送給農會、肥料行等，但賣給誰不知道，今天起實名制。加上要補助每包20元，所以要知道農民身份證、地號和面積，如此一來就知道面積多少，和農民真正需要的肥料量，如1公頃要15包肥料，上限20包，登記30包只能領20包，7日內就送，快一點1、2天。

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