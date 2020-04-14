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疫情衝擊工時變少　南投縣安心即時上工開放411個職缺可申請

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▲新冠肺炎疫情影響勞動就業市場，南投縣府安心即時上工計畫，提出411個職缺名額供民眾申請。（圖／張弘昌攝影）

▲新冠肺炎疫情影響勞動就業市場，南投縣府安心即時上工計畫，提出411個職缺名額供民眾申請。（圖／張弘昌攝影）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊消費經濟及勞動就業市場，南投縣府在縣長林明溱大力推動下，妥善運用中央「安心即時上工計畫」補助，在縣內積極查找打工臨時職缺，目前有411個職缺名額，需要的民眾可逕向南投就業服務中心及各鄉站駐點服務台登記申請。

南投縣府除將配合中央紓困方案，製作淺顯易懂的圖卡等宣傳資料，方便民眾迅速明瞭進而申請利用，副縣長陳正昇也特別呼籲公教人員及民眾，能對受疫情衝擊最大的餐飲小吃業者適時盡力「回饋」，像他就已吃了三星期的外送中餐，無論是消費外送或宅配的餐點食品，既能有效防疫，又能幫助餐廳業者維持起碼的生存。

南投縣長林明溱表示，因應新冠肺炎疫情對國內就業市場影響，勞動部針對減班休息勞工推動「安心即時上工計畫」，希望透過增加打工機會，幫助減班休息勞工，能賺到足夠的收入，降低這波疫情對生活家計的影響。

安心即時上工計畫，是針對非典型勞工，例如，早餐店、便利商店或加油站等打工族，因受疫情影響而縮減工作時間所提出補救方案，每月工作時間80小時，時薪158元，每月最多可領取1萬2640元，工作期限6個月。

南投縣政府以公部門提供符合公共利益的計時工作機會，向縣府各局處、二級機關及各鄉鎮市公所徵求，已獲提報250個名額。南投縣獲勞動部分配補助名額為500名，尚有250個名額，已商請各局處如有防疫工作需求，例如，發放口罩、送餐、量額溫、環境清潔消毒或其他簡單庶務性工作等，均可提報用人需求。

南投縣臨時打工的職缺，將由南投就業中心負責媒合應徵者，供用人單位面試後再決定是否錄用，機會難得請有需要的民眾多加把握。副縣長陳正昇也呼籲民眾及公務員多多消費照顧一般商家，例如透過預訂或團購外送，向店家購買午餐，唯有增加消費才能幫助商家度過難關。

副縣長陳正昇說，商家的便當也是一條產業鏈，一個小小的便當，有農民種植的蔬菜、有米油消費，有廚工工作，還有店家的盈收，影響很多人的生計，希望民眾多多選用，幫助自已也幫助他人。陳副縣長和許多縣府同仁，現在每天中午吃便當，都是訂購外送，外送便當其實很方便，且能減少餐館用餐，避免群聚感染。

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