屏東大學學生研發設計自動酒精機　不必手動按壓更安全

▲屏東大學科普傳播學系學生研發出自動酒精機 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新冠肺炎疫情延燒，有鑑於常見手動按壓的酒精瓶可能造成接觸傳染，屏東大學科普傳播學系STEAM教育團隊的同學應用平日所學，從電路的優化、整合到感應器，甚至外形結構，經不斷的改造與測試，最後以microbit和紅外線感應器，搭配外部馬達，設計出結構耐用，只1千多元成本低的自動酒精噴霧器，可用於大量安裝和推廣，15日先贈送2組自動酒精機給屏大圖書館使用。

▲▼自動酒精機。

科普傳播學系吳聲毅副教授表示，這次新冠肺炎疫情嚴重，很期待同學可以把自己平日所學應用到相關問題的解決上，以呼應古源光校長所說，「大學社會責任」。

由於防疫期間，發現學校內各處使用需要手動按壓的酒精瓶，可能造成接觸傳染，或需要更多人力協助。因此，他給系上STEAM教育團隊的同學一些挑戰，鼓勵他們以設計思考的思維出發，協助解決這個問題。設計思考的思維種在快速製作原型並快速驗證與修改。

該團隊同學一再持續針對手動或電動的方式、不同酒精瓶按壓的方式、以及不同馬達的抽水方式進行測試。雖然自動酒精機不貴，但讓同學藉由分析與比較，嘗試各項可能性，雖然費時耗力，但可大幅提升其學習經驗值。

經數十次來回修改，從電路的優化、整合到感應器的位置，甚至外形結構，都經過不斷的改造與測試，周炫辰同學說，最讓人印象深刻的是，加入滾動式修正與使用者經驗，透過受試者使用後給予的回饋，進行結構與程式的修正，經過一連串的試用，讓結構與實用度趨於平易近人與穩定，完成自動酒精噴霧器。

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