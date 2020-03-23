「疫」起網紅新教學　屏大科普系教師說學逗唱自製防疫影片

▲屏東大學科普傳播學系系主任鄧宗聖（左）、老師張耀仁，成立「寶寶寶＆喵喵喵」頻道，訴求防疫與教學。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學科普傳播學系系主任鄧宗聖、老師張耀仁，於2月中成立「寶寶寶＆喵喵喵」頻道，訴求防疫與教學，迄今累積上萬人瀏覽量，讓人看見不一樣的校園教育形式與活力。

曾經參與洗髮精廣告拍攝的鄧宗聖表示，在新冠病毒發生後，系上老師提問：「科普傳播學系能為疫情做些什麼？」因此，他與同是傳播科系出身的張耀仁，二人拍攝健康飲食、勤洗手、保持適當距離等系列防疫注意事項，內容有說學逗唱、寓教於樂，並致力於融合科學與人文，透過朗讀經典文學的方式，引領觀眾認識人文如何與科學對話，包括日本大文豪夏目漱石《我是貓》、諾貝爾文學獎得主馬奎斯《愛在瘟疫蔓延時》等書目。

張耀仁指出，許多學生立志成為網紅，以為拍片輕鬆、工作時數又有彈性，殊不知，每一行都有他們的甘苦談，包括腳本發想、影片剪接、配樂、特效後製等，短短幾分鐘的影片，其實耗費許多時間，而影片上傳後，如何衝高訂閱數與瀏覽量，也是剛開台的創作者最苦惱的事，「網紅真的不好當！」。

目前，已有科普單位尋求與他們合作，顯示他們的頻道受到肯定，也讓他們更有動力於每週五更新的影片。

►神級保濕