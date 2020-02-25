▲不受新冠肺炎疫情影響，屏東大學碩士在職專班採線上直播說明會，圖視覺藝術學系劉懷幃老師介紹視藝系的特色 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應新冠肺炎，國立屏東大學首次採用臉書直播方式，以「想見你」說明會，辦理「碩士在職專班」的招生事宜，於17日起一5五天進行，獲得熱烈回響。

在5個場次直播裡，邀請了教研所、中文系、視藝系、文創系、資科系、幼教系、體育系、社發系、心輔系、教育系、行流系及國貿系等12個系所、共13個班別參與，總計獲得1萬3500以上的點擊人數，點擊人數仍持續增加中！

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線上說明會過程，老師們使出渾身解數，幽默風趣且滔滔不絕的向網路上的網友們講解相關招生事宜，由於老師們的專業學養及個人風格吸引網友們在線上不斷提問，讓小編們應接不暇，甚至還有熱情的網友直接在線上就詢問教授是否還單身，。！雖然還在放寒假的階段，但國立屏東大學「想見你」的火熱之情，深深地打動全台網友的心啊！

校方說，錯過線上直播的網友們，教務處的粉絲專頁仍然提供回放的功能，網友們仍可上線收看，並提醒想進修的朋友，2020學年度國立屏東大學碩士在職專班的報名日期自即日起至109年4月8日。觀看線上說明會請上網輸入以下網址「https://reurl.cc/EKO361」。

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