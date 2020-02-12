教授拿科技計畫經費「照顧」女學生　屏東大學回應了

▲屏東大學物理系金姓教授傳出論文給女學生使用申領4.8萬補助，學校聲明， 已立即通報教育部 。（圖／翻攝Ｇoogle）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學應用物理系金姓教授傳出為照顧系上一名女學生，竟把自己的論文交給該女學生使用，還共同掛名2篇期刊文章，發表於今年的「全國物理年會」，更拿科技部計畫1年4萬8千元的經費給這名女學生；校方12日發表聲明，指已立即通報教育部，後續將依教師法召開教評會審議，並依「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條展開調查，如果屬實，依教師法視情節輕重予以處分。

聲明指出，金老師於兩年前參加應用物理系主任遴選未果，之後就鮮少參與系上相關的行政事務，與其他教師同仁也幾乎沒有互動，對於他在課餘時間的私生活，其他同仁不會過問。

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有關金老師原指導的碩士生更換指導教授及研究題目一事，應物系許華書主任表示，是因為該名學生興趣在天文及科學教育，與金老師的專業有出入，經系上全力給予行政協助，已由科普傳播學系老師擔任指導教授。

針對媒體報導該校應用物理系金姓教授與女學生過從甚密，甚至以私害公，涉嫌違反教師倫理，因事涉教師專業倫理及性別平等問題，學校嚴正看待，目前已召集一級主管開會，立即處理因應。

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