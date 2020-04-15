▲ 杜絕業者「借人頭」規避罰鍰，新北祭鐵腕斷水斷電展決心。（圖／新北市城鄉發展局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

杜絕不肖業者使用人頭作為商業登記負責人，於住宅區內經營八大行業，新北市政府公共安全稽查小組，日前針對於三重某家住宅區違規經營視聽歌唱業及酒家業，且意逃漏稅金、規避罰鍰及法律責任的人頭業者，執行斷水、斷電處分，以宣示防疫期間執法不打烊之魄力。

城鄉發展局指出，依據都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區不得經營視聽歌唱業、酒家業等八大行業，而王姓業者涉嫌「借人頭」，其名下於新北市境內經營數家八大行業場所，近3年多次查獲違規情事，裁罰金額合計近100萬元，且均未依法繳款。

▲ 新北市政府公共安全稽查小組對三重某住宅區違規經營視聽歌唱業及酒家業者執行斷水斷電。

城鄉發展局長黃一平表示，有部分惡劣業者，企圖以人頭作為商業登記負責人，該掛名負責人名下幾乎零所得且無不動產，導致追繳罰鍰困難，市府全面清查此類人頭後，經市府公安稽查小組持續不定期稽查取締。

黃一平說，本次再度查獲王姓業者於三重住宅區違規經營視聽歌唱及酒家業，市府迅依都市計畫法第79條規定處以罰緩，併同就該場所執行斷水及斷電處分，以展現市府貫徹公權力、打擊不肖人頭業者的決心與魄力。

新北市政府再次呼籲，土地及建物之使用均須遵守都市計畫法新北市施行細則的相關規定，八大行業亦應於合法分區營業，透過人頭經營八大行業規避罰鍰惡意重大，凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為，以展現市府貫徹公權力的決心與魄力，相關業者勿抱持僥倖心態挑戰公權力、以身試法。

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