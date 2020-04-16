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立委盼學校賣口罩　教團：學生口罩應配送別把老師當小7

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▲小學，國小，放學，小學生，學生，家長，接送，走路，校園，校園安全，學校。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲有立委希望學生口罩在學校販售，以免家長買不到。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者崔至雲／台北報導

日前有立委希望學生的口罩在學校販售，以免家長買不到。對此，全教總表示，因應疫情，老師每天都要進行消毒、協助學生量體溫等，而口罩販售問題多，老師不是藥師，也不是店員，請別要求老師販售口罩，真的要做好校園防疫，讓家長安心，口罩產量已提升的當下，應該用配送方式，讓全體師生都戴口罩，才是正辦。

全教總理事長張旭政說明，近兩個月來，因為防疫每所學校莫不緊繃，行政人員要做好整體校園防疫工作，而班級老師每天要消毒教室、幫每位學生量體溫兩次，同時還要努力學習線上教學、擬定應變計畫，以因應學校突然宣布停課；三不五時還要調查每一位學生的旅遊足跡、因應上級突然下達的要求與調查。這些防疫工作已經增加學校許多壓力，但在國民健康為重的前提下，學校老師不敢有怨言，大家配合指揮中心，努力做好防疫工作。

請繼續往下閱讀...

▲▼實踐大學開學，學校門口設體溫檢測，所有學生都必須量體溫才能進入校園。（圖／記者呂佳賢攝）

▲全教總表示，因應疫情，老師每天要消毒、協助量體溫，請別再要求老師販售口罩，老師不是便利商店。（圖／記者呂佳賢攝）

張旭政說，當學校要販售口罩的消息一出，學校老師莫不譁然。以目前口罩產量充足、每天都可以購買的情況下，買不到的應屬少數。須知，口罩販售除了有「藥事法」的爭議外，還是一種交易行為，倘若真的要在學校販售，變成老師要調查，還要收錢、交貨；萬一口罩有問題，或是學生拿了口罩後遺失、污損，這後續可能衍生的爭議讓老師想起來都害怕，更不用說會影響原訂的教學計畫，佔據了學生的學習時間。

全教總呼籲政府，應用有效率的方式處理，不論是讓家長可以用線上預購方式，或是增加購買的點，都不應該把腦筋動在學校老師上；學校不是便利商店，老師不是藥師，請不要把校園當成販售口罩的地方。

全教總認為，若政府真的要解決學生的口罩問題，最好的做法是免費配送口罩給學校師生。按學校名冊，每週發送足夠的量，不僅能確實做好校園防疫，也能減輕家長的負擔。以全國二百多萬的高中以下學生數及政府成本計算，一個月的金額約一億五千萬，這對上兆的防疫及紓困金額簡直是九牛一毛。而去掉交易後的單純發送，學校也會樂意配合。

全教總再次呼籲政府別把老師當販售員而因小失大，改採免費配送，不僅減少家長壓力和負擔，又可確實做好防疫工作，何樂不為。
 

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