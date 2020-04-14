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老闆抗疫去今天不賣酒 　南警持續稽查安南區KTV、小吃部防疫停業

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▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心為防堵疫情擴散，要求全國酒店、舞廳等娛樂場所暫時停業，為防堵轉入地下或變相營業，成為防疫缺口，台南市警三分局14日晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。

▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

業者均已配合政府政策暫停營業，其中更有業者於門首張貼「老闆抗『疫』去，今天不賣酒」告示，用詼諧的方式表達雖然無奈，也得共體時艱的境況。

▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合中央防疫政策，市警局結合市政府聯合稽查小組，已於近日連續規劃執行臨檢稽查行動，務使轄內舞廳、酒店等易有人潮聚集、近距離接觸之娛樂場所，確實配合政府防疫需求，暫停營業。惟為防止業者或相關從業人員，化明為暗，轉入地下，反而形成防疫缺口，因此將稽查範圍擴大為有男女陪侍之KTV、小吃部等場所。

▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局14日晚間再次實施臨檢，持續針對轄內列管19家有陪侍之相關娛樂場所全面稽查，業者均已配合政府防疫政策，暫停營業中。其中一家日前遭週刊報導疑似「假停業，真陪酒」之某音樂會館，經數度複查確認亦無營業事實。本次勤務並結合路檢，防制危險駕駛、取締酒後駕車，及攔查居家檢疫或隔離對象趴趴走，造成防疫漏洞。

▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警三分局晚上持續針對所轄安南區19家有陪侍之KTV、小吃部等場所全面進行稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於國內「新冠肺炎」疫情仍未減緩，台南市政府配合中央防疫政策，推動一系列防疫更升級措施，黃偉哲市長一再強調「守護國人健康，你我有責」，呼籲全體市民共體時艱，配合政府防疫工作，共同努力，一起平安渡過疫情侵襲。

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