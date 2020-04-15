一張票包下整車廂！　苦苓曝「高鐵零乘客」實景：有時候還不用戴口罩

▲離峰時期的高鐵整個車廂都沒人。（圖／翻攝自苦苓臉書）



記者黃可昀／綜合報導

現在搭乘大眾運輸工具都得配戴口罩，因為密閉空間且擁擠，可能增加感染風險。不過，知名作家苦苓昨日搭高鐵，拍下車廂景象並表示，「搭高鐵真、真的有時候可以不用戴口罩⋯」似乎和大眾設想的狀況不同。

苦苓14日在臉書PO出高鐵照，整個車廂除了他以外空無一人，空蕩蕩的座位顯得很冷清，平時搭高鐵通勤的上班族也不見蹤影，讓他突然有包下車廂的錯覺，「現在很安全了！車站測體溫、進站戴口罩、車上不准吃東西⋯該搭的就出來搭吧！」

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他猜測很多人怕群聚感染，所以減少搭高鐵的頻率，但其實高鐵的防疫做得很確實，第一關就先用量體溫過濾乘客，也確保每人都有戴口罩才可上車，而且車廂內也不能吃東西，所以沒有把口罩拿下來的機會，再加上現在乘客減少，更容易遵守安全社交距離，「再不搭，高鐵要是倒了就不好了。」

▲大眾運輸乘客減少。（圖／翻攝自苦苓臉書）



網友回應，「一個人坐，真正的包車VIP的車廂～讚喔」、「一張車票價格，包整個車廂，CP值超高」、「 哇～難得一見空空的」、「唉，我還是不敢搭，不遵守居家檢疫的太多了」、「高鐵這麼空！快出來搭，倒了真的非常不好！」但網友仍提醒，搭高鐵還是得戴口罩，做好自身防疫才是最重要，「別開玩笑啦，車子要搭，口罩一樣要戴，一定要戴口罩就是了」、「各國還那麼嚴重我們仍要全力以赴不鬆懈。」

部分網友指出，高鐵乘客確實有減少，但尖峰時間還是蠻多人會搭，無論身邊多少乘客都得要戴口罩，「商務艙還蠻多人咧」、「上下班時間還是人滿為患」、「上個月我搭的時候車廂還有8成」。

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