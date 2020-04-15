「台灣航空」商標隸屬立榮！華航改名牽涉航權、商譽...成本還要「10億UP」

記者邱茀濱／綜合報導

台灣近日援助國外千萬片口罩，執飛的中華航空將物資送至歐美時，把自家商標「China Airlines」外巾掛在貨櫃上，被外界批評會被誤認為是中國大陸的航空公司，讓改名議題再次掀起討論，甚至有不少人希望更名為「台灣航空」，但這恐怕也有難度，因為在經濟部智慧局商標檢索系統中，可以清楚查到台灣航空的所有權人至今仍屬於立榮航空（長榮航空子公司）。

華航日前協助運送醫療物資時，掛起中華航空字樣布條引發爭議，行政院長蘇貞昌14日表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，「但讓我們國家的航空公司標示台灣，確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」

事實上，在陳水扁政府時期，2006年就有過要華航改名的爭議，當時中華航空企業工會表示，改名牽扯烤漆、人力、商標等成本，超過新台幣10億元。

請繼續往下閱讀...

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）



但改名沒那麼簡單，背後還牽涉到航權議題。航空界人士指出，每個國家的航約簽訂都不太一樣，要看當下諮商的狀況，有些航約談的時候，就會直接指定是由哪家航空公司來飛，如果真的改名，許多航約全部都要重新修訂，「改名後還能繼續承接華航航權繼續飛？」都是問題，實際的成本或損失根本算不出來。

其實，有不少人希望華航更名為「台灣航空」，但這恐怕得先問過長榮集團。原因在於1996年成立承接長榮國內航線的立榮航空，在1997年就與大華航空、馬公航空及台灣航空合併了。另外在智慧局商標檢索系統中，可以清楚查到「台灣航空」的申請人隸屬於立榮航空，且專用期限還能用到116年，時間長達7年，所以可能還是要經過長榮的同意。



▲▼「台灣航空」商標所有權人仍是立榮航空。（圖／翻攝智財局商標檢索系統）



華航企業工會理事長劉惠宗也表示，很多年前就有過要華航改名的討論，當時預估過成本超過10億，可是現在疫情緊繃，航空業收入慘淡，華航現在都已經在接受政府紓困，現在再談拿政府的錢，多花幾個億去改名，是不是不符合經濟效益？改名不是花錢就能解決，牽涉到航線、航點簽訂的商業合約，「改了名之後對方還願不願意跟你重簽？」

劉惠宗續指，航空史上幾乎沒有一家航空公司特地去改名的，除非是被併吞，因為這成本耗費太可怕，華航這個名稱已經累積60年的商譽，一旦改名，會造成全世界認為這是一家新公司。「為了一家新公司花幾十億，還要耗費時間跟人力成本划得來嗎？」他認為，倒不如多些口罩送給國外效果更好，不該把錢花在改名上。

此外，交通部長林佳龍說，政府雖然持有華航的股份，但華航也是上市公司，改名這等大事，涉及航權和公司經營，必須尊重公司治理，也要對股東負責，不是任何人說了算。且華航作為代表台灣的國籍航空，重大變革當然必須經過社會溝通，然而中國國民黨認為特定政治人物就可以決定改名，似乎還活在過去那個由該黨所統治的威權時代。

林佳龍表示，在凝聚社會共識前，已經請華航著手準備在機身上或內裝，多設計一些台灣的意象或元素，讓旅客的每一次搭乘都可以進一步認識台灣，並避免與中國混淆，這點將積極努力促成，以符合國人期待。

▲華航改名爭議再度浮上檯面。（圖／ETtoday資料照）



►網友最怕停產的商品！經典特賣「小粉橘」一罐999元！