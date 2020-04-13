「華航改名」連署近4萬！林佳龍回應：支持，避免引起誤解

▲疫情關係華航協助運送口罩外援歐美國家，但因「China Airlines」易引起誤會，讓更名之事再度被端上檯面。（圖／ETtoday資料照）

記者彭懷玉／台北報導

疫情期間，台灣援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機送至歐美，但華航英文名「China Airlines」字樣被外界批評有被誤認的可能，因此數月前開啟「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應，對此，交通部長林佳龍今（13日）公開於記者會上表示，做為一個交通部長，我是支持「改名」。

林佳龍說，做為一個交通部長、我是支持（改名），尤其是在台灣運送這些防疫物資援助一些國家的時候，首先就是要避免引起誤解，也盡量用台灣來代表，至於對航空公司是否改名則是持開放態度，「只要航空公司經過股東們決議，通過法定程序，還可能面對到一些包括修改契約或航權談判必要的一些行政成本，就需要來凝聚共識，希望名正言順，讓台灣能夠讓世界看見這次在防疫上的成果。」

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▲交通部長林佳龍說，本次防疫證明台灣跟中國在全世界的形象行程很大的對比，當然國人都不希望引起誤解。（圖／記者彭懷玉攝）

林佳龍說，針對這次防疫，也證明台灣跟中國在全世界的形象可以說是很大的對比，當然國人都不希望引起誤解，交通部也會一起努力。「在網路上，大家自發的連署，政府則民意，會來凝聚共識，這也是我身為部長，卻一直都沒主動去講改名的事情，就是希望說能夠大家凝聚共識，不要用有色的眼光去看這個華航改名的問題。」

▲交通部長林佳龍今前往視察客運狀況。（圖／記者彭懷玉攝）

林佳龍說，交通部尊重華航，依照他的公司治理，對此持開放態度，但航空公司改名茲事體大，牽涉航權、航線，且華航是上市公司，需要尊重股東與全國人民看法，我們也期待社會可以繼續凝聚共識。據自由時報報導，日前華航發言人劉朝洋低調不願多談此事，他表示，換了名字則代表航線也要重談，華航目前尚無此規劃，也不便談論。