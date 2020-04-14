蘇貞昌要求送物資拿掉「中華航空」標誌　華航回應了：遵照辦理

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）



記者賴文萱／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機送至歐美，但華航的「China Airlines」字樣外界批評有被認為是中國的航空公司，因此數月前開啟「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應。行政院長蘇貞昌14日表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，對此，華航表示，董事長已於第一時間通令各分公司遵照辦理，配合執行相關專案時不得進行任何商業宣傳行為。

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▲蘇貞昌要求拿掉「中華航空」標誌，華航遵照辦理。（圖／華航提供）

華航日前協助運送醫療物資時，掛起中華航空字樣布條引發爭議，華航董事長謝世謙也發出內部信表示，日後配合執行國家運送醫療物資專案，請尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行任何商業宣傳行為。他也附帶照片表示，如圖，不可於貨品展示公司相關旗幟，以避免衍生無謂困擾。





▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，上次當行政院長，中正機場改名桃園機場很成功，單看這次運送物資，全世界感謝台灣，不過卻因為華航機身上標註中國，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多。

蘇貞昌指出，華航因為名稱造成很多混淆，昨天要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗有Taiwan can help，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己，這一點華航已經在做了。

蘇貞昌說，會讓華航快一點在機身多一點台灣標誌，像是WTO標誌上面，雖然是台澎金馬經濟區，但是我們把台灣弄很大，還有很多外館，ROC後面用台灣，台灣很大，讓世界知道台灣中國不一樣，這次疫情世界對台灣很肯定很感謝，至於長遠的華航改名涉及航權跟其他，總總因素也許不是那麼簡單，「但應該讓我們國家的航空公司標示台灣確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」