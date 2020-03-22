國內線跟進！立榮航空即起「拒載37.5°C↑發燒客」　旅客需全程戴口罩

▲國籍航空接連宣布實施旅客登機前量測額溫、全程需配戴口罩等措施。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情肆虐，立榮航空國內航線即日起，也實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，額溫到達或超過37.5°C，或無法配合者，不可搭機。

立榮航空今（22）日表示，因應嚴重特殊傳染性肺炎，為維護旅客及機組工作人員安全，自即日起實施以下防疫措施，感謝所有旅客的理解及配合。

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措施包含從報到、飛行途中至抵達目的地，旅客需全程戴口罩；旅客需配合量測體溫，額溫到達或超過37.5°C，或無法配合者，將無法順利搭機；航程中取消飲料服務。另因應防疫措施，3/23-31期間暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務，請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到劃位。





▲立榮航空國內線也宣布跟進實施。（圖／記者李毓康攝）

事實上，長榮航空20日開第一槍決議，旅客登機前居需量測額溫，且須低於37.5°C（華氏99.5°F），發燒者不可登機，搭機過程需全程配戴口罩。中華航空隨後也宣布跟進，旅客自報到櫃台開始，飛行途中及客艙內，均全程配戴口罩，另外額溫超過37.5°C者不可登機。

另外，台灣虎航也表示，即起旅客自報到櫃檯開始、飛行途中直至離機，均應全程配戴口罩。登機前需配合額溫測量，額溫超過37.5°C者或無法配合此項作業者，無法提供載運服務。

虎航表示，旅客登機前，將提供旅客雙手噴灑酒精，且發送每位旅客酒精溼紙巾1片，供旅客消毒使用。虎航機內將不提供機上雜誌、餐飲服務、免稅品販售等機內服務。並提醒，如已有疑似症狀出現，請不要搭機旅行。

▲華航機組人員。（圖／記者李毓康攝）