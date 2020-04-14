紓困協商破局　柯建銘「這是講道理的時代」：國民黨別進退失據

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，行政院會日前通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算新台幣1500億元。立法院長游錫堃14日召集朝野協商，不料國民黨團再度退席表達抗議，協商二度破局，民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，游錫堃16日將再度召集朝野協商，國民黨團若有不同的政策立場和主張，就應該到院會處理，否則國民黨將進退失據。

行政院2日加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，針對600億元的特別預算再追加1500億元，若再加上移緩濟急與基金1400億、融資貸款7000億，使總金額達1兆500億，後續送立法院審查。

▲立法院朝野協商紓困振興條例修正草案。（圖／翻攝自Youtube／國會頻道）



游錫堃13日召集朝野黨團協商，於國民黨團要求增列1000億元預算發現金紓困，未獲民進黨支持，歷經四個多小時協商仍無果，最後退席表達抗議，協商破局。游錫堃裁示，將於14日早上再召集一次朝野協商，若仍無共識，將留待院會表決處理。

游錫堃14日二度召集協商，但因國民黨堅持「發現金」紓困，並不滿民進黨團在臉書發文稱「人人有獎、做人情」是惡意扭曲，雙方激烈爭執不休，游錫堃裁示休息10分鐘再繼續討論，不料國民黨團再度退席表達抗議，協商二度破局。

對此，柯建銘會後受訪時表示，這是一個講道理的時代，不同政治主張應該要好好談，希望國民黨團好好思考，問題總要解決，「現在球在國民黨身上，不可能永遠抵制」，希望在17日的院會能夠處理。

柯建銘認為，國民黨團的戰略方向搞錯了，「我相信他們也禁不起一直拖」，游錫堃16日將再度召集朝野協商，相信問題可以在17日的院會解決。

柯建銘說，爭議的條文只剩下1條，國民黨團若有不同的政策立場和主張，就應該到院會處理，這樣才是一個新的理性國會，否則國民黨將進退失據，應該先自己想清楚。

▲民進黨立法院黨團召開「民進黨救急又救困， 國民黨散財反紓困」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些新聞...

► 5家大規模旅行社超慘！交通部狂補2500萬 力拼「4月中下旬發放」

► 觀光景點管制人流！遊客逾6成禁止進入 旅宿業有默契「不衝住房率」

► 出手救觀光！林佳龍：振興期淘汰賽開跑「準備好的企業會成功」



更多相關新聞...

► 搶救觀光業！30萬人受惠 9張圖一次看懂交通部「紓困2.0」

► 堅持酷碰券？龔明鑫透露「不發現金」關鍵：好的想法歡迎提出

► 「藝文紓困1.0」申請爆量預估破5千件！鄭麗君：加班也會審查完