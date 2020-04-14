抽成26%惹毛廣東餐飲業　美團外賣急喊話：八成以上佣金10%-20%

▲美團外賣在廣東各地有6至9成的市佔率。（圖／翻攝網易新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸美團集團日前才宣布2019年首度轉虧為盈，主營的外賣業務也增長38.9%。不過，美團在（10日）收到廣東餐飲業措辭強烈的書面抗議，包括新開店被收傭金最高達26%等不公平條件，要求美團調整經營策略。對此，美團昨（13日）回應，八成以上商戶傭金在10%-20%，「今年的首要任務，是幫扶300萬餐飲商戶通過外賣生存下來。」

▲美團外賣。（圖／翻攝中新經緯）

《中新經緯》報導，廣東省餐飲（烹飪）協（商）會在其官方微信公眾號上發布《廣東餐飲行業致美團外賣聯名交涉函》。內容指出，美團外賣在廣東外賣市場佔比高達60％-90%，已達到《反壟斷法》規定的市場支配地位。

同時，美團涉嫌實施壟斷定價，各類收費層出不窮，設定了諸多不公平的交易規則，持續大幅提升扣點比例，新開餐飲商戶的傭金最高達26%，超過了廣大餐飲商家忍受的臨界點。

▲美團外賣遭廣東餐飲業書面抗議。（圖／翻攝中新經緯網）

交涉函提到，疫情期間，美團外賣依舊堅持採取排除公平競爭的獨家條款，「我們呼籲美團給予廣東餐飲業實質性幫扶，如貴司拒不回應和調整策略，廣東省、市、區餐飲協（商）會將聯合全省各地餐飲企業、全國各地餐飲協會採取進一步維權行動！」

對此，美團外賣強調，美團外賣從誕生以來，持續虧損5年，即便在盈虧平衡的2019年，第四季度外賣平均每單利潤也不到2毛錢（人民幣，下同），佔收入的2%，「平台的絕大部分收入需要投入在幫助商戶提供專業配送、獲取訂單和數位化建設。」

▲美團CEO王興。（圖／視覺中國）

美團認為，2019年外賣八成以上商戶傭金在10%-20%，「真實的數字遠低於各種傳言和想象。」另外，今年美團外賣的首要任務，是要透過平台確實幫扶300萬餐飲商戶藉由外賣生存下來。

美團外賣表示，針對受疫情影響較大的優質商戶，按不低於3%-5%的比例返還外賣傭金，覆蓋全國商戶數量超過60萬家，對於武漢商家在2-3月全面免除傭金直至封城結束。相比疫情前，七成商戶外賣單量已恢復60%以上。以廣東為例，目前返傭和活動補貼累計金額已超過1億元，經平台幫扶及商戶自救，廣深兩地餐飲外賣商家訂單恢復近九成，超五成商家訂單超過疫情前。