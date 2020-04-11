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外貿單全沒了！佛山工廠關門「工人露宿」慘況曝　網：希望疫情快結束

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實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情全球蔓延，經濟也因此大受衝擊。一名網友便紀錄下近日的廣東佛山街頭，雖然中國大陸已逐漸復工，但以外銷為主的佛山，因為外貿單被大量取消，平日總是熙來攘往的各家工廠都大門緊鎖，放起為期一個月的長假，甚至有不少工人因找不到工作，只能露宿公園，也讓不少看到影片的其他網友直呼「希望疫情趕快過去」。

從網友「廠妹&男閨蜜 ChinaMaid」分享的影片中可見，佛山街頭的工廠門口杳無人煙，放眼望去是一片蕭索的景象，與往日因廣接外貿訂單，門口停滿電動車、摩托車的景象不可同日而語，原因是新冠疫情全球肆虐，許多國家紛紛取消外貿訂單，導致靠著外貿經營的工廠也不得不從3月底開始放起無薪假，目前只能等待五一長假後，再做進一步打算。

▲佛山街頭冷冷清清，完全不見復工榮景。（圖／翻攝自youtube／廠妹&男閨蜜 ChinaMaid）

▲佛山街頭冷冷清清，完全不見復工榮景。（圖／翻攝自youtube／廠妹&男閨蜜 ChinaMaid）

雖然能看到工業區的街上還有些仲介正在招工人，不過當進一步詢問後，對方卻表示，為了顧慮他人安全，不招聘湖北籍工人，因為不確定湖北工人身上是否仍帶有病毒。當該網友繼續走往鄰近公園查看時，便見到不少工人在微寒的細雨天露宿公園，有些工人甚至已經露宿了一星期，只因找不到工作，仍沒有多餘存款可供食宿，偌大的佛山街頭只剩小吃生意仍然熱鬧。

不少網友看了影片後紛紛表示，「不要幸災樂禍，國外越嚴重，對國內也沒好處，沒工開，就失業等餓肚子吧。」、「帶病毒比例太高，不是說病例基本清零了嗎？好矛盾」、「現在知道什麼叫命運共同體了」、「去年工廠門外仍有許多車的」、「新聞聯播還說經濟一片向好，不聽不聽」。

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