中國官員連寄2封「私信」求稱讚　美國議長爆氣怒回：瘋了

▲威斯康辛州參議院議長羅斯（Roger Roth）。（圖／翻攝自Roger Roth推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國威斯康辛州參議院議長羅斯（Roger Roth）向媒體透露，他曾在2月底收到來自中國官員的私人來信，要求他公開稱讚中國政府對抗新冠肺炎疫情的行動。羅斯原先以為這只是惡作劇郵件，得知這確實是中國官員寄的信後，他忍不住回覆，「瘋了（nuts）」。

《Wisconsin Examiner》報導指出，羅斯是在2月26日收到來自中國領事館的信件，要求他稱讚中國政府對抗新冠肺炎疫情的行動，但電子郵件地址結尾是「hotmail」，讓他以為這只是惡作劇信件，直到3月10日又收到第2封信，他才要求助理進行查證，沒想到確實有中國官員會利用私人郵件寄信，以增快速度。

The Chinese government asks #Wisconsin for resolution of commendation on its #covid19 response ... and Senate president @SenatorRoth gives this stinging condemnation instead:

https://t.co/2VI4uYyL0U pic.twitter.com/Hr9792itEF — Wisconsin Examiner (@WIExaminer) April 10, 2020

羅斯表示，他對此非常生氣，因為那時新冠肺炎疫情開始在威斯康辛州出現，當他們開始了解真相時，問題已經變得更嚴重了。羅斯說，「我只回覆他們一個字，那就是『瘋了（nuts）』」。

羅斯3月26日在威州參議院提出「第7號決議」（Senate Resolution 7），要求該州需強烈譴責中國共產黨隱匿新冠肺炎疫情。內文也寫出當時中國官員要他公開稱讚的內容，「中國在有關病毒的關鍵訊息方面，一直是透明且迅速的，因此為其他國家的即時反應創造了一個機會窗口」。

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