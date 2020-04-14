川普疫情記者會淪舌戰媒體…大嗆紐時假新聞　「我們做的是對的」

▲美國總統川普似乎很不滿部分媒體提問。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓13日專電

不滿遭指因應新冠肺炎疫情反應慢，美國總統川普今天舌戰媒體，指一月底就對中國祭旅行禁令，當時還被指責仇外。他並指出已有效處理疫情，推動多項防疫措施。

據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University ）統計，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例在3月中旬過後快速飆升。至截稿時，確診人數已超過57萬人，死亡病例達2萬3078例。媒體報導川普團隊面對疫情過於輕忽，未做好準備，才會導致疫情快速蔓延。

對於媒體指責，川普今天親上戰場與媒體辯論。在白宮舉行的防疫記者會一開始，川普就花了近半小時試圖澄清團隊在疫情爆發初期反應快速。川普一臉委屈說，一月底他宣布對中國祭出旅遊禁令時，還被指控「仇外主義」，民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2月下旬在舊金山中國城還公開向民眾表示不必對新冠肺炎疫情感到恐慌，現在卻反過來指責白宮反應太慢。

川普指控「紐約時報」（The New York Times）的報導是假新聞，還準備了一支影片，駁斥媒體指責防疫因應太慢的不實報導，影片中還有民主黨籍紐約州長古莫（Andrew Cuomo）與加州州長紐松（Gavin Newsom） 感謝聯邦政府提供援助。

媒體追問儘管很早就祭出旅遊禁令，但聯邦政府並未掌握時間超前部署，導致疫情擴散。對於媒體的指責川普開始動氣，聲稱這樣的批評不公平，他已有效處理疫情，推動多項防疫措施。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇 （Anthony Fauci）因為昨天在美國有線電視新聞網（ CNN）節目中受訪時表示，美國若能及早實施封城措施就可能會避免某些人染病死亡。外界解讀佛奇這番話暗示川普團隊反應太慢。川普當天稍晚轉推一則標有「#開除佛奇」（#FireFauci） 的推特，傳出佛奇可能遭到解職。

白宮稍早發出聲明表示，這項傳聞「荒謬可笑」，川普今天在記者會上也表示，他很尊重佛奇的專業，認為佛奇很優秀。佛奇今天也在記者會上為川普背書。他首先澄清CNN的提問是「假設性」問題，但當他們向川普提出15天緩解新冠肺炎聯邦指南時，川普聽從他們的建議；之後建議延長30天時，川普也同樣接受。對於有媒體提問佛奇做出這樣的聲明是否出於自願時，佛奇強調，自己所做的一切都是自願的，請媒體不要做這樣的暗示。