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被疫情擊落！挺韓五虎將「杏仁哥」曝慘況：暫時停業…六合夜市攤位前空蕩蕩

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▲▼ 六合夜市 。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥） 

▲▼六合夜市不見人潮，挺韓五虎將之一「杏仁哥」不敵疫情收攤。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥，下同）

地方中心／綜合報導

新冠肺炎疫情全球警戒！許多國家都祭出了禁足令要防堵疫情，雖然台灣並沒有相關禁令，但大部分民眾都主動減少出門的頻率，也因此觀光等產業大受衝擊。因2018年底九合一大選「挺韓」而聲名大噪的「杏仁哥」也在臉書發文，表示自己在高雄六合夜市的攤位將暫時停業。

「挺韓五虎將」之一的杏仁哥13日晚間10時19分在臉書粉絲專頁上PO文，「各位好友-因全球疫情影嚮，杏仁哥在六合路攤位，只能暫時停業，更萬分感謝好友們這一年多的支持與照顧。我將更努力宣揚高雄市政，投入公益，拍一些好的網路影片呈現給大家。」

▲▼ 六合夜市 。（圖／翻攝自Facebook／杏仁哥）

杏仁哥表示，「暫時只能做網路宅配杏仁粉，如有須要杏仁粉還請各位好友多多支持訂購，非常感謝」，同時他也在PO文中附上2張照片，只見他的杏仁茶攤位前空無一人，而整個六合夜市也不見人潮，只見許多攤販站在攤位前空等，絲毫不見以往人潮湧現的盛況。

不少韓粉看到杏仁哥的PO文紛紛留言鼓勵，「謝謝杏仁哥2年來的辛苦幫韓市長說話」、「杏仁哥！留得青山在不怕沒柴燒、加油～永遠與你同在～」、「加油，杏仁哥！我挺韓，我驕傲」、「杏仁哥您辛苦了.我們一起加油渡過非常時期」、「現在不止夜市 其它地方餐飲也是很慘」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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