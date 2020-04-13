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一條人命5萬交保！公車司機輾斃23歲妹…「行車紀錄器、內鏡頭」竟全壞

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記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市北屯區崇德路、天津路口12日發生一起死亡車禍！23歲張姓女騎士晚間8時41分左右在路口停等紅燈，孰料，卻遭後方謝姓駕駛開的公車輾過，遭拖行後頭顱變形慘死，事後警方表示，公車上的行車紀錄器壞掉，無法取得影像，讓家屬無法接受此說法。

▲23歲張姓女騎士遭公車輾斃，公車司機稍早以5萬元交保。（圖／記者鄧木卿攝）

▲23歲張姓女騎士遭公車輾斃，公車司機稍早以5萬元交保。（圖／記者鄧木卿攝）

回顧事發經過，監視器畫面拍下，張女在機車停等區內等待紅燈，身旁還有其他機車騎士，後方一輛公車緩緩駛近，也停下等待號誌，但在停等的過程中，公車仍緩緩移動車身前進，約過了30秒後，公車突然起步，猛力撞向前方的張女，導致她反應不及，當場連人帶車摔跌在地，遭公車輾過卡前輪拖行8公尺遠，雖經緊急送醫搶救，但仍因頭顱變形、傷勢過於嚴重宣告不治。

針對肇事原因，肇事司機一下稱是「公車視線死角」，一下又稱「機械故障」。對此，張女姐姐表示，家屬都無法相信司機的說詞，情緒一度潰堤，在鏡頭前哽咽流淚，「你把我妹妹帶走了」；張父則稱，「我女兒停在他（司機）面前3公尺處」，質疑司機「死角看不到」的說詞，直言「做錯事就大聲說出來，我現在只想要一個公道」。

▲▼台中北屯公車輾斃女騎士，畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中北屯公車輾斃女騎士，車禍畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

另外，警方表示目前無行車紀錄器、車內鏡頭影像，稱「故障」、「壞掉了」。張女姊夫則質疑，該間客運公司這麼大間，照理來說應有固定時間保養，怎麼可能行車紀錄器是壞掉的，「剛剛好出事的時候就沒有影像，就壞掉了，太不合理了」。

張女男友則透露，12晚間該間客運公司有派員慰問，但對方遞出一張名片表示，上頭的2支電話是公務機，打了也不一定是他本人接，他們是輪班制，讓張女男友忍不住質疑，「一個這麼大的公司，他的操作怎麼會是這樣，是要我家屬每打一通就要講一遍給輪班的人聽嗎？」

稍早肇事謝姓駕駛被依業務過失致死，以5萬元金額交保，讓張父忍不住直呼，「一條人命就這樣5萬元交保，真的太誇張了。」

▲▼23歲張姓女騎士 。（圖／家屬提供）

▲23歲張姓女騎士（左圖右、右圖右）日前才與家人開心出遊，如今卻天人永隔。（圖／家屬提供）

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