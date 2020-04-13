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23歲妹慘死公車輪下…爸接通知心碎「說要回家吃飯的」！悲喊：她身體都變形了

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記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市北屯區崇德路、天津路口12日發生一起死亡車禍！23歲張姓女騎士晚間8時41分左右在路口停等紅燈，孰料，卻遭後方謝姓駕駛開的公車輾過，遭拖行後頭顱變形慘死。張父心碎表示，女兒12日說要回家吃晚餐，一家人沒等到吃飯卻等來了警察通知。

▲▼ 23歲張姓女騎士父親 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲23歲張姓女騎士遭公車輾斃，父親心碎表示，「我只是想要一個公道」。（圖／記者鄧木卿攝）

回顧事發經過，監視器畫面拍下，張女在機車停等區內等待紅燈，身旁還有其他機車騎士，後方一輛公車緩緩駛近，也停下等待號誌，但在停等的過程中，公車仍緩緩移動車身前進，約過了30秒後，公車突然起步，猛力撞向前方的張姓女子。

張女反應不及，當場連人帶車摔跌在地，還被公車輾過拖行，卡在前輪，雖經緊急送醫搶救，但仍因頭顱變形、傷勢過於嚴重宣告不治。

▲▼台中北屯公車輾斃女騎士，畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲公車輾斃張姓女騎士，監視器畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

針對肇事原因，謝姓司機起初供稱，當下號誌轉換，他起步時因為「公車視線死角」才會撞到人，但事後又改稱「車輛機械上有問題」說詞反覆。對此，張父完全無法接受，怒批，「視線死角、機械故障，我女兒在停等區，為什麼你（司機）起步用衝的，沒看前面，那叫視線死角？」

張父傷心欲絕提到，自己有4個小孩，張女排行老三，上頭有哥哥、姊姊，下面則有一個弟弟，從事服務業的張女12日說要回家吃晚餐，一家人卻遲遲等不到她，只等到警察通知，「你女兒車禍有點嚴重，你們趕快去醫院」，但待他趕到醫院時，女兒已經走了。

他質疑肇事司機在推卸責任，要求客運公司將行車紀錄器拿出來，「我只是想要一個公道，我女兒乖乖在那邊停紅綠燈，為什麼去撞她，為什麼又給她拖行那麼遠，她整個身體都變形了」。

▲▼23歲張姓女騎士 。（圖／家屬提供）

▲張女（左圖右、右圖右）曾與家人開心合影，如今卻天人永隔。（圖／家屬提供）

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