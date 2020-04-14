挑兒童口罩傷腦筋！　陸專家提三建議：3歲以下不適用

▲兒童肺部力量較弱，長時間配戴口罩首重通氣。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸各級學校近期陸續準備開學，不過，在新冠肺炎疫情尚未完全解除的情況下，兒童用口罩的選購成為家長煩惱的問題。專家提醒，兒童口罩不適用於3歲及以下嬰幼兒，小號口罩一般適用於3-6歲兒童，再加上兒童佩戴口罩會影響呼吸，因此年齡小的兒童佩戴口罩要慎重，「家長得隨時觀察調整。」

▲兒童對於有圖案的口罩接受度較高，但口鼻接觸面應避免上色。（示意圖／路透）

《中青網》報導，孩子戴口罩時往往「張嘴呼吸」，甚至有的孩子戴著口罩呼吸困難。對此，東華大學紡織學院教授靳向煜表示，佩戴口罩就好比是給自己的呼吸系統設置了一道過濾屏障，「兒童肺部力量相對較弱，長時間佩戴的兒童口罩首先就是要求『通氣舒適』。」

▲兒童配戴口罩應符合臉型，家長得隨時觀察調整。（示意圖／翻攝中新網）

靳向煜提醒，不要盲目追求選擇N95或醫用外科口罩，「這類口罩的通氣阻力都在300帕左右，雖然防護性高，卻不利於透氣，對於兒童日常防護而言並非最佳選擇。」

對於該如何選購適合的兒童口罩，靳向煜也提出三點建議：

1.漂亮的口罩要慎買

由於普通的口罩小朋友不願意戴，有卡通圖案、色彩變化多端的兒童口罩， 或存在健康風險。就防護功能而言，口罩與皮膚直接接觸織物不應染色，至於外觀上，兒童口罩染色用的顏料最好能達到「食品級標準」，反之用化工原料染色的口罩長時間佩戴反而會造成負面影響。

2.兒童口罩不適用於3歲及以下的嬰幼兒

兒童口罩規格也有大號（L）、中號（M）、小號（S）之分，小號一般適用於3-6週歲兒童，不過，兒童佩戴口罩會影響呼吸，因此年齡小的兒童佩戴口罩要慎重，家長一定要注意觀察隨時調整。兒童生長發育不盡相同，按年齡段選擇口罩僅可當作參考，家長可藉由給孩子試戴後，再選擇符合臉型大小的口罩。

3.一次性口罩一天一個便足夠

學生在學校等公共場合佩戴口罩，可按每個人的呼吸量、講話次數及運動量來觀察，一般情況下，一次性口罩一天一換便足夠，配戴口罩時，也要注意保證口罩密閉性，戴口罩時要用雙手緊壓鼻梁兩側的金屬條，使口罩上端緊貼鼻梁，向下拉伸口罩，不留褶皺。