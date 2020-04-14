國民黨設華航改名計時器　林佳龍狠嗆：應該先改「台灣國民黨」

▲針對華航改名計時器，交通部長林佳龍表示，國人有共識就來推動，這是公共議題。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣援助國外千萬片口罩，近日陸續由華航貨機送至歐美，但華航的「China Airlines」字樣外界批評有被認為是中國的航空公司，因此數月前開啟「華航正名」連署至今已有近4萬民眾響應。對此，交通部長林佳龍表示，對於華航的改名，一方面尊重上市公司的法定程序，尤其是股東、董事會的決定，同樣也要凝聚社會共識，讓這個問題成為朝野都支持，讓台灣走向國際，政府態度是開放的，華航也在研究，一些可能的困難希望大家一起來集思廣益，看如何來解決。

針對華航改名爭議，林佳龍表示，由於台灣防疫成功，現在將口罩輸出援助全世界，不過華航在貨櫃上加了一些自己公司的名字布條，產生社會各界討論，也顯示正名問題重要性。

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林佳龍說，正名部分歡迎大家集思廣益為台灣找出路，至於國民黨設定佳龍華航改名計時器當做一個話題，他認為，這也許會有些聲量，但也反應出國民黨自己的問題。

▲國民黨推出「林佳龍華航改名計時器」。（圖／翻攝國民黨臉書）

林佳龍狠嗆國民黨，他們如果要擁抱台灣，是不是自己也應該設定改名計時器，因為社會更關心中國國民黨改名台灣國民黨。

另一方面，針對蘇貞昌上午表示要逐步推動華航改名，林佳龍強調，正名這件事要凝聚國人共識、朝野一致，尊重華航上市公司的治理。

▲林佳龍表示，華航正名需要時間，初步先做到不讓外界混淆。（圖／記者賴文萱攝）

不過，由於正名要耗費許多時間，也要付出龐大改名金額，林佳龍說，現在初步做到至少不要引起混淆，華航也已對外表示不會在客戶物件上放上公司自己的標誌，這就是避免混淆跟誤解的方式。

林佳龍說，改名大家可以討論，期待社會凝聚共識，但不要把這問題提升到黨派跟政治的議題，希望共同能夠聆聽民意，尋找法制程序，循序進行。

對於運送醫療物資卻引發爭議，林佳龍也感慨表示，這次防疫是這些年來台灣難得成績受到國際肯定，確實讓世界看見並肯定台灣，基於防疫無國界，大家都很珍惜機會，後續會持續秉持醫療跟人道精神，做到WHO宣稱的HELP FOR ALL。

▲荷蘭駐台辦事處發文感謝台灣捐贈口罩，但華航掛布上的「China Airlines」，引起外界認為有被誤解的爭議。（圖／翻攝自荷蘭貿易暨投資辦事處FB粉絲專頁）

至於國民黨在臉書上說設定佳龍的華航改名計時器，林佳龍表示，國人有共識就來推動，這是公共議題，但在正名的同時，很多網友也關心，國民黨是不是先要求自己改名？希望國民黨也去設一個國民黨改名計時器，讓中國國民黨改成台灣國民黨。

行政院長蘇貞昌14日受訪時表示，已經要求華航拿掉中華航空的標誌，至於華航改名成台灣確實該努力，政府會一步步來做。

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌表示，上次當行政院長，中正機場改名桃園機場很成功，單看這次運送物資，全世界感謝台灣，不過卻因為華航機身上標註中國，其他國家人民看畫面誤以為是中國送口罩，台灣這種虧吃很多。

蘇貞昌指出，華航因為名稱造成很多混淆，昨天要求交通部告知華航，運送物資上面有國旗有Taiwan can help，這樣非常好，至於華航就不要湊熱鬧，上面有它的標誌以至於弄成混淆，況且送物資不該藉此宣傳自己，這一點華航已經在做了。

蘇貞昌說，會讓華航快一點在機身多一點台灣標誌，像是WTO標誌上面，雖然是台澎金馬經濟區，但是我們把台灣弄很大，還有很多外館，ROC後面用台灣，台灣很大，讓世界知道台灣中國不一樣，這次疫情世界對台灣很肯定很感謝，至於長遠的華航改名涉及航權跟其他，總總因素也許不是那麼簡單，「但應該讓我們國家的航空公司標示台灣確實是該努力來做的事，政府會一步步努力來做。」