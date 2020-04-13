快訊／抗新冠肺炎3大藥物　台灣已合成瑞德西韋、法匹拉韋

▲行政院記者會，由政務委員龔明鑫、科技部長陳良基、衛福部長陳時中及經濟部次長林全能聯袂主持。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對新冠病毒的治療藥物，衛福部13日表示，目前國衛院與中研院皆已成功合成「瑞德西韋」，而生技中心也成功合成另一個潛力治療藥物「法匹拉韋」。此外，我國亦同步進行老藥新用「奎寧」的準備工作，確保國人未來在治療用藥不虞匱乏。

在「快速篩檢」部分，衛福部表示，預估未來只需15至20分鐘便能得知檢驗結果。目前相關成果包含：中研院於3月8日成功合成辨識新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)蛋白質的單株抗體群，現已招商技轉中。

衛福部指出，國衛院與國防醫學院預防醫學所於4月8日已完成快篩雛型並能辨識新型冠狀病毒，最快三個月內量產上市，其他如工研院開發出迷你核酸偵測儀、科技部輔導的柏勝生技公司COVID-19抗體檢測系統等，透過多管齊下的策略，充分發揮我國充沛的研發動能。

至於疫苗方面，衛福部指出，我國的疫苗開發於一月底即展開，如國衛院與中研院已接連啟動疫苗研發工作。其中，中研院已具備候選疫苗，預計4月進入動物實驗。而國衛院研發的胜肽疫苗及DNA疫苗，也在小鼠上成功誘發免疫反應產生抗體，最快4月底會有初步結果，順利的話可於年底前進入臨床試驗。