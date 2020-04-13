陸網長文譙泰國！網紅「我們1年只讀8行字啦」　2分鐘泰式酸辣片...網笑瘋傳

▲Bright和nnevvy被陸網大肆抨擊。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

泰國BL劇男星Bright和網紅女友nnevvy在IG上打情罵俏，由於女方開玩笑自稱「台灣女孩」，瞬間牽扯到敏感的政治神經，引爆中泰網友大戰。對此，泰國華裔「Alizabeth 娘娘」拍片酸辣回敬，惹笑大票網友，直呼「泰式的冬陰功果然又酸又辣！」

談到這場中泰網友之戰，起初是泰國BL劇爆紅男星Bright，在交往3年女友nnevvy的IG照片留言，讚美道「真好看像個中國女孩。」而女方先是回了一句「What！？」後，接著有人拋出問題，「今天是什麼風格？」她則回答「台灣女孩喔。」

請繼續往下閱讀...

一席話瞬間踩到大陸網友的地雷，加上nnevvy曾在推特轉發關於新冠肺炎起源的網路流傳消息，引爆陸網怒火，大罵「滾，辱華就不要賺中國錢。」同時攻佔了Bright和nnevvy的推特與IG帳號。

對此，娘娘昨晚在臉書發文，淚嘆「難道中泰不再是一家親了嗎？本宮真的很傷心QQ。」而影片卻是全然不同的tone調，全程飄著「濃濃泰式風格」的酸辣反擊。

娘娘先是犀利質問，「我們中國跟泰國不是一直著稱中泰一家親嗎？不管是政治、經濟、文化上，我們也是一個很close的朋友不是嗎？那為什麼中國的朋友就這麼不了解泰國的朋友呢？」

▲娘娘酸辣風格受到網友喜愛。（圖／翻攝自臉書／Alizabeth 娘娘）

他表示，看到大陸網友在網路上，寫了很長一篇文章來罵泰國，「可是你們難道不知道嗎？在泰國有一個研究顯示，泰國人讀書每一年平均只讀了八行字，所以你們花那麼長時間，寫那麼長的一段文字來罵泰國，泰國人真的不會看完...相信我。」

對於陸網友撻伐泰國政府，娘娘更拍手叫好，「你們在罵泰國政府很爛，我們就是謝謝你，你們幫我們一起罵我們的政府好不好，我們政府真的很爛！還有你們說泰國是一個落後的國家，對啊...我們一直以來都是發展中的國家，我們什麼時侯變成發展國家呢，這是常識，難道你們都不知道嗎？」

最後，娘娘放大招回擊，「你們說泰國這麼不發達、這麼落後，可是來泰國旅遊、工作、讀書、學泰文、撈錢，甚至移居到泰國的，最多的不就是中國人嗎？所以你們在罵這個點之前，要不要先思考一下。」

影片po出後掀起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「說得真好！最近越來越佩服泰國人民的智慧跟幽默，還有泰國人的風度了」、「謝娘娘開示！果然鞭闢入裡、言簡意賅。受教，受教」、「泰式酸辣深得我心」、「泰國鄉民戰力真的好強呀」、「剛認識娘娘，很可愛，已追蹤」、「我才發覺我應該也是受了泰式教育」。