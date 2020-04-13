不實施「普篩」有原因　陳時中：台灣社區傳播的可能性幾乎是沒有

記者楊蕓／台北報導

行政院13日下午召開記者會，主題為「醫藥防疫科技研發」，衛福部長陳時中報告快篩試劑與疫苗研發的進度，針對為何不實施「普篩」，他表示，現在篩檢量能還夠，指揮中心一直維持「一定要有餘裕」，以免超過界線一下就崩解。此外，陳時中也強調，雖然台灣檢驗率沒那麼高，但確診率是很低的，「因為台灣社區傳播的可能性幾乎是沒有，現在下去測也是這樣子。」

陳時中指出，防疫科技上分為幾個重要層面，對人類威脅最大就是致死，全世界超過10%的致死率約有義大利、西班牙、法國、英國等四國，醫療量能不足以負擔這麼多病人，導致醫療崩解、致死率變高。他們的醫療量能本來並不差，由於確診病人太多，因此要避免醫療崩解，確診病人就要少、社區傳播鏈要切斷，靠檢測能力、精準度，更好的是要有疫苗，疫苗可能還要等一點時間，因此如何在檢測、生活規範，把傳播練切斷至觀重要。

至於為何不實施「普篩」，陳時中解釋，現在量能還夠，檢驗量平均一天一千六、一千七，這週擴大篩檢，檢驗量將近一萬。在切斷傳播鏈上，指揮中心一直維持「一定要有餘裕」，不能把自己逼到最危險的那條線，否則一旦超過界線，恐怕一下就崩解。

▲行政院紓困振興方案-「醫藥防疫科技研發」記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

陳時中說，如果檢驗能更快速，當然範圍能更大，台灣目前並不是最需要的，「因為台灣社區傳播的可能性幾乎是沒有，現在下去測也是這樣子」，現在台灣每百萬人測將近兩千人，世界排名88名，但每百萬人的確診量是16人，全世界99名，「我們的檢驗很精準，雖然檢驗率沒那麼高，但確診率是很低的，台灣可以說社區傳播是沒有。」

陳時中強調，在預防社會傳播鏈上，是不是有武器來對抗？另外，現在準備病床很餘裕，目前兩百多人住院，萬一沒有快篩情況下，社區傳播起來了、病人多了，一下就倒了，因次致死率降低需要新藥物，病人住院天數也要減少。

陳時中表示，需要治療輕症的藥，讓住院天數減少，讓重病者不至於致死，他表示，台灣呼吸器數量世界最多，因此只要在輕症藥物方面有進展，住院天數降低，加上呼吸器使用、藥物指引做好、引進新藥等，便能做好防線，把社區傳播很清楚地把斷點抓好，這些努力都是為了等疫苗、新藥，才能讓台灣的疫情告一段落。