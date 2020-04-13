歐美返台「擬考慮集中檢疫」　趙少康爆罵陳時中：搞什麼有那麼困難嗎？

▲趙少康不滿政府對歐美返台班機不時時嚴格檢疫。（圖／翻攝少康戰情室）



記者蔡文鈴／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布最新確診病例，一共新增5例確診，其中案393與案384皆從美國返台先後被診斷出確診，且在美國接觸過新冠肺炎確診個案。對此，外界呼籲歐美返台班機應比照中國武漢包機返台模式，要嚴格實施檢疫隔離，不過指揮官陳時中仍在考慮中。

對此，政論節目主持人趙少康13日在《少康戰情室》中破口大罵，歐美返台班機應該比照武漢包機，因為武漢是中國疫情最嚴重的地方，而紐約是美國疫情最嚴重的地方，況且，湖北類包機這麼嚴格篩一個都沒確診。

趙少康批評，怎麼可以這個先生得病，然後太太腹瀉、咳嗽還給他上飛機，「你對其他飛機旅客，機組人員多不公平，如果是你緊不緊張？搞幾十個小時。」

趙少康更不滿陳時中「擬對歐美班機集中檢疫的說法」，他批評，講了好多次，你就那幾次給他檢疫會怎樣？就隔離一下會怎樣？我已經講了好多次，我講了一個禮拜，還是『擬加考慮』，搞什麼東西啊！為什麼不能給他集中檢疫呢？有那麼困難嗎？我們不是一天可以檢疫300人嗎？結果今天確診了氣不氣人？」

趙少康怒轟，有病回來就算了，但還假裝沒病坐飛機，這真的很可惡！害的12個機組員、7個乘客都要居家隔離。