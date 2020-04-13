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國旗登WHO活動頁！成大火速研發...「1秒讀出」新冠肺炎特徵　成功率超高

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▲▼教授蔣榮先研發AI判讀。（圖／翻攝自成功大學）

▲教授蔣榮先團隊研發AI判讀新冠肺炎X光片。（圖／翻攝自成功大學，下同。）

記者許凱彰／台北報導

由成大資訊工程系特聘教授蔣榮先、成大放射科醫師蔡依珊等人組成的團隊研發利用AI判讀新冠肺炎X光片，提醒醫師注意，獲得WHO等單位主辦的「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」的獎項。網頁上也可以見到台灣的國旗掛在該專題發表的右上角。

據了解，資工系特聘教授蔣榮先帶領碩博士生王麒詳、邱煌鑌、吳昭儀以及成大放射科醫師蔡依珊組成隊伍MedCheX，參加由世界衛生組織WHO與Facebook、微軟、微信等8大科技大廠合作舉辦，以新冠肺炎防疫為主題的「國際COVID19科技防疫黑客松大賽」，從1560個團隊中脫穎而出，是台灣唯一獲獎團隊為國爭光。

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▲▼教授蔣榮先研發AI判讀。（圖／翻攝自成功大學）

內容是以人工智慧判讀病患肺部X光片，只需1秒即可辨識是否具備新冠肺炎特徵，對醫生示警是否要進一步做檢測。未來開發完成後，即便是在缺乏醫師的地區，也能透過AI迅速偵測疾病，阻止擴大蔓延。

教授表示，這次團隊參加的是競爭最激烈，難度最高的「醫療科技類」，而且參賽組又特別多，像是美國約翰霍普金斯大學、華盛頓大學等也都參賽，「在網站上看見國旗，真是太令人興奮了，實在是太驚喜….」。

在過去2年裡，成大醫院放射科持續在研究AI判讀胸部X光的應用，多是針對氣胸、主動脈剝離等急症做快速診斷，為的是突破放射科醫師無法24小時待命的限制。

▲▼教授蔣榮先研發AI判讀。（圖／翻攝自成功大學）

2019年底至2020年爆發新型冠狀肺炎疫情襲捲全球，團隊將所開發的應用技術，套用於蔡依珊醫師提供的大量新冠肺炎陽性以及陰性結果的胸部X光片，讓機器學習與判讀。

經過短短2、3個月的研發與應用，MedCheX即可自動檢測高危險患者並向醫生示警。蔣榮先強調，MedCheX系統檢測之準確率高達92%。「當其他隊伍還停留在概念的階段，我們已經進入臨床應用，這也是成大贏得黑客松的關鍵。」

 
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