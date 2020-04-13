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屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

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▲為追念已故屏東作家郭漢辰，屏東縣政府文化處14日起在介壽圖書館辦理紀念書展 。（圖／文化處提供 ）

▲為追念已故屏東作家郭漢辰，屏東縣政府文化處14日起在介壽圖書館辦理紀念書展 。（圖／文化處提供，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

為追念已故屏東作家郭漢辰，屏東縣介壽圖書館於4月14日起辦理紀念書展，提供郭漢辰自1996年以來的一系列著作，讓讀者更加認識他的文學才情，及對屏東土地與人文的深刻描繪。

▲為追念已故屏東作家郭漢辰，屏東縣政府文化處14日起在介壽圖書館辦理紀念書展 。（圖／文化處提供 ）

▲▼郭漢辰&張曉風、紀念書展。

▲為追念已故屏東作家郭漢辰，屏東縣政府文化處14日起在介壽圖書館辦理紀念書展 。（圖／文化處提供 ）

屏東知名作家郭漢辰上個月25日病逝，享年56歲。熱愛文學的他，受葉石濤、陳冠學、王禎和、張愛玲等作家影響，投入地方書寫，並留下許多動人的文字。

郭漢辰曾任媒體記者15年，2006年從記者轉行，至成功大學臺灣文學所攻讀，擔任記者期間的所見所聞，也成為他創作的素材和養分，詩、散文、小說、報導文學等皆為其擅長的文類，著作逾30本，被視為臺灣南部中生代重要作家。

屏東縣政府文化處表示，作家郭漢辰長期致力於屏東文化及文學的推廣，除了成立屏東縣阿緱文學會，也規劃或參與屏東文學飛翔、青少年讀本進校園、大武山文學獎、大武山文學營等活動，用心於屏東文學扎根。去年更進駐作家張曉風在勝利眷村的舊居永勝5號，定期舉辦文學分享，使之成為推廣閱讀的基地，也是他對在地文化傳承的一份使命。期藉由辦理紀念書展，向郭漢辰老師表達最誠摯的尊敬與感謝。

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