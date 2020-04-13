外籍生車禍無助求援　枋寮女警流利英文解圍

▲ 屏東縣枋寮警分局佳冬分駐所警員陸柏菁以英語協助德國生完成筆錄製作、找民宿 。（圖／記者陳崑福翻攝，以一下同）

記者陳崑福／屏東報導

兩名德國籍的留學生，騎機車行經屏東縣枋寮警分局轄區時發生車禍，警方獲報處理，剛開始因語言無法順利溝通，筆錄製作困難，經佳冬所值班警員陸柏菁協助，雙方以英語順利完成筆錄，並協助找到民宿，讓兩位留學生讚嘆台灣警察的英語能力及服務熱誠，主動要求拍照留念。

▲▼機車行修機車、合影。

枋寮分局日前接獲一起交通事故，其中一方是雙載的德國籍留學生，交通分隊因語言隔閡，筆錄製作上困難，剛好幸佳冬所值班警員陸柏菁曾留學美國，以流利英文進行協助，讓雙方在溝通上可以完整陳述自己的意思，順利完成筆錄。

由於發生交通事故時，天色已暗，陸柏菁擔心兩位德籍留學生因機車毀損，無法順利抵達目的地，因此陪同他們找尋機車行及民宿，展現臺灣警察親切熱心服務一面，讓他們一再誇讚。

陸柏菁是2016年特考班警員，曾留學美國，從警之前曾當過英文口譯，英語聽說讀寫都不困難，這次協助外籍旅客解決困難，不僅備受肯定，讓對方大讚臺灣警察效率及外語能力，更對臺灣警察留下美好印象，間接促進了良好的國民外交，製作完事故資料後，留學生除向警員表達感謝外，更主動要求合影留念，為臺灣行留下最美好的回憶。

枋寮分局長黃國源肯定陸柏菁表現，並鼓勵同仁，利用閒暇精進英語等語言能力，跟上地球村的腳步，除了可提升自己外語能力，更能在警察工作中幫助更多的人。

►神級保濕