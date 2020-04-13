鄭明鉤建築業轉換跑道　種黃梔花日產近萬枝

▲屏東縣高樹鄉農民鄭明鉤轉型改種黃梔花 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農民鄭明鉤，原從事建築業，10幾年前轉型改種黃梔花和千代蘭，其中10幾公頃的黃梔花，以剪枝條運銷到全台5大花卉批發市場，每日剪枝條近萬枝，價格穩定，勘稱南部最大面積黃梔花田。

黃梔花開白色的花，味道清香，是很多愛香花人士喜歡的花卉，但鄭明鉤以剪枝條銷售為主；他說，黃梔花枝條最常用在花藝及花禮，雖非主流花但却是最佳綠葉。

60歲的鄭明鉤表示，以前是從事建築業，主要是做大理石花崗石為主，經常到東部等地看石材，偶然間看到田間有人種黃梔花非常清香，他以為是花田，後來了解是賣枝條，家中10幾公頃的田有些種檳榔，有些租給別人，不想四處做生意的他，於是回歸鄉村種黃梔花。

他指出，黃梔花不難種，但要經常施肥及灌溉，才能保持常綠茂盛狀態，以修剪枝條為主要葉材花卉，10幾公頃分成7、8塊區域，種下的黃梔花苗，隔年既可採收，且越剪長得越茂密，每天4、5點天沒亮就開始工作，平均一天可剪上萬枝條，送回集貨場包裝後運銷到國內花卉批發市場，價格穩定。

為保持黃梔花品質，除了病蟲害防治及施肥管理，平均5年就要重新換植株，黃梔花會長得更翠綠，好整理。而黃梔花風險比較低，不會因盛產而價格低落，無需每天剪枝條，工作相對輕鬆，花費成本較低，4年前他也種了1分多地的千代蘭，在農業領域生活得很精彩。

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