輾斃23歲女騎士…公車司機喊「死角釀禍」！又翻供：機械有問題　死者爸崩潰

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市北屯區12日發生一起死亡車禍！23歲張姓女騎士晚間8時41分左右在崇德路、天津路停等紅燈，孰料，卻遭後方謝姓駕駛開的公車輾過，遭拖行8公尺後頭顱變形慘死。謝姓駕駛一開始向警方供稱，是公車視覺上的死角釀禍，但後來又稱是「車輛機械上有問題」，詳細肇事因素仍有待查證。

▲台中女等紅燈遭輾斃，肇事公車司機說詞反覆。（圖／民眾提供）

回顧事發經過，12日晚間8時41分左右，當時張女在機車停等區內等紅燈，身旁還有其他機車騎士，隨後後方一輛公車緩緩駛近，也停下等待號誌，但在停等的過程中，公車仍緩緩移動車身前進，約過了30秒後，公車突然起步，猛力撞向前方的張姓女子。張女反應不及，當場連人帶車摔跌在地，還被公車輾過拖行約8公尺，卡在前輪處。

▲台中北屯公車輾斃女騎士，監視器畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警消人員獲報趕抵現場，緊急將已失去生命跡象的張女救出，並送醫搶救，但張女仍因傷勢過重不幸身亡。針對肇事原因，謝姓司機起初供稱，當下號誌轉換，他起步時因為「公車視覺死角」才會撞到人，但事後又改稱「車輛機械上有問題」，說詞反覆。

對於司機的說法，張父感到相當難以接受，悲痛表示，「她頭都被輾到變形了，你還說沒有看到人？」警方表示，事發時謝姓司機精神狀況正常，進行酒測發現，雙方也無喝酒，整起事件的詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲台中市政府警察局第五分局說明案情。（圖／記者李忠憲翻攝）

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