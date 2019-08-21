蔡英文要台中人道歉發酵　藍營：總統和林佳龍才應道歉

▲蔡英文要台中人道歉，國民黨台中市議員認為蔡才要跟人民道歉。（圖／中市國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文日前在台中市舉辦「辣台派開講」時，要台中人為某人（前市長林佳龍）道歉，至今仍餘波蕩漾，國民黨議員李中、楊正中、黃馨慧及羅廷瑋21日召記者會表示，林佳龍讓台中負債近千億，林和蔡才該道歉；民進黨團總召李天生則說，蔡總統只是陳述事實，市民自有公斷，國民黨議員不需要反應過度。

李中表示，蔡總統說花博和綠川都是台中人的驕傲，但是花博花了百億卻看不到花，而門票收入究竟賣了多少？現在還有10多個弊案都還搞不清楚，更甭說綠川是抽取地下水才得以呈現清流景觀，只注重表面功夫卻罔顧環保。

李中還說，林佳龍4年任內共舉債8百多億元，而4年來林佳龍又做了多少建設讓市民有感？林才是真正應該向市民道歉的人。

楊正中強調，蔡總統說台中最需要交通建設，所以特別找前市長林佳龍當交通部長，並承諾會以中央資源，讓台中的交通建設繼續做下去，那麼，山海環線鐵路高架化總工程經費高達7百多億，加上捷運綠線延伸和捷運藍線經費也破千億，請蔡總統和林部長拿出誠意，全額補助。

黃馨慧說，林佳龍認為空汙都是人民騎車害的，與中火使用執照全發沒有關係。而取消台中市的老人健保補助，是因為老人太有錢，市民不要這種要求老百姓道歉的總統。

李天生反駁說，蔡總統提及前市長林佳龍推動的綠川、柳川整治工程，成果亮麗，獲得國內外不少獎項，各縣市不分藍綠紛紛前來觀摩，為台中市民的驕傲，只是政黨輪替後，全部走樣，當地商家感受最深，因此感慨「你們台中人應該向某人道歉」，並沒有錯誤，他說，市民自有公斷。