花百萬寄26萬張老人健保補助通知單挨批　中市府：前朝也這麼做

▲李天生認為盧市府寄發老人健保通知單是浪費錢。（圖／李天生議員提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕7月起恢復老人健保補助，已陸續寄發通知單給符合資格的26萬名長輩，民進黨議員李天生3日接獲民眾投訴，市府花費百萬元寄發通知單，內容只是宣揚政績，卻沒有說明如何辦理退費，根本是浪費民脂民膏，盧市府澄清，考量長輩不常使用網路才以紙本通知，況且前朝也是如此寄發通知。

李天生指出，許多單位提前收取健保費，不少長者收到市府的恢復老人健保補助通知單後，內容沒有教導長者如何去辦理健保退費，長者們反而打給民代服務處及工會查詢。

李說，目前資訊流通快速，市府可以利用各種管道宣導，結果卻是寄發紙本通知單，數量高達26萬張，至少花費百萬元，才會遭到外界指責浪費民脂民膏，不知道是社會局大拍馬屁，還是盧團隊好大喜功，上任以來多項政策表現粗糙、傲慢，要如何取得市民的信任？

社會局表示，市長盧秀燕體恤長輩使用網路尚未普及，訊息來源有限，因此社會局才會採取最貼近、方便長輩的方式，主動寄送通知信函給符合資格的長輩，並且加大字體，此外，社會局網站也建置恢復老人健保補助專區，提供補助計畫、常見問答集（包含退費事宜）及相關表單供民眾查閱，同時透過海報張貼及宣導單張發放，廣為宣導。

新聞局長吳皇昇也指出，前市長林佳龍也是以信件方式，寄發給家長托育補助的通知，內容和文字說明也大同小異，只是政策項目不同，當時不見任何市議員反映有問題，他比較難理解，民進黨議員為何這時候反而有意見。