台中飛灰處理費去年1噸6千元今年暴增1萬6千元　議員：不如自己蓋掩埋場

▲李天生認為飛灰處理費每年暴漲，不如自己蓋掩埋場。（圖／李天生服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員李天生10日質詢表示，台中市3座焚化爐所產生的飛灰，因為無場地存放，一直都轉運到外縣市處理，不過飛灰處理費去年1公噸6千元，今年竟暴增至1萬6千元，4年下來就花上近20億元，不如自行找地蓋掩埋場來得划算，環保局長吳志超坦言，全台只有1家，各縣市都面臨同樣問題，將研議解決對策。

▲環保局長吳志超坦言，全台只有1家合格掩埋處，各縣市政府都同樣困擾。（圖／台中市政府提供）

李天生指出，焚化爐產生的飛灰和底渣，數量不停增加，如何安置，成了頭痛的問題，文山焚化廠及烏日廠的飛灰，都委託廠商進行固化後，清運至外縣市掩埋場處理；后里廠則就地在后里掩埋場解決，但后里掩埋場也將面臨滿載，無處可埋的困境。

李天生說明，目前全省只有高雄有飛灰合格掩埋場地，台中市產生的飛灰委託業者轉運，處理費用去年1公噸6千元，今年竟上漲到1萬6千元，環保局2018年編列1億7千多萬，2019年2億8千多萬元，2020將暴漲為4億2千多萬元，預估在獨門生意下，未來還有可能繼續上漲。

李天生抱怨，台中市明年編列相關處理費用高達4億多元，預計4年下來將高達近20億元，嚴重浪費市民的納稅錢，與其浪費民脂民膏，不如考慮自行建造一處合格掩埋場，自已處理焚化爐產生的飛灰，不但可以節省支出，還可以做其他縣市生意。

吳志超坦言，面對全台只有1家合格掩場場，各縣市政府都面臨同樣問題，市府除了動用市長第二預備金因應外，也已經向中央申請經費補助，市府將會研議相關對策，採用先進技術，將飛灰進行水洗後，成為水泥填加物，擴大使用範圍，節省處理支出。

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