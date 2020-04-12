DIY特製「防疫塑膠簾」　 高雄羊肉店拚防疫客人漸回流！

▲岡山一間羊肉店自製塑膠布條間隔座位區。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

受到新冠肺炎(COVID-19)影響，民眾減少在外用餐機會，連帶不少餐飲業者受到影響，高雄岡山遠近馳名的羊肉店，生意也受到影響，但小店面座位區要拉開實在不容易，因此有店家自行DIY自製「防疫塑膠布簾」，將桌子與桌子之間做間隔，也讓生意稍有起色，客人逐漸回流。





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▲岡山一間羊肉店自製塑膠布條間隔座位區。（圖／記者翁進忠攝）

高雄岡山一間羊肉店，店裡頭每張桌子之間掛上長約110公分、寬約100公分的大塑膠片，就連櫃台前面也不放過。業者呂先生表示，自從疫情開始延燒後，許多客人會選擇外帶或乾脆不出來吃，生意確實有受到影響，但要保持社交距離在小餐廳有一定難度，因此才會想出在中間隔一個屏障比較好，客人也比較放心，塑膠片也都有定時做清潔與消毒。

▲羊肉店用心防疫讓不少顧客表示可以放心來用餐 。（圖／記者翁進忠攝）

呂先生提到，「防疫塑膠布簾」大約花了2千元，自已量好尺寸後請店家將塑膠布裁切好，再買繩子綁著固定在天花板上，全部都是自己DIY，裝了2個小時，從上週日開始使用，再加上員工們全戴上護目鏡，防疫作為齊全，前陣子因受疫情生意掉了大概掉了一、兩成，現在稍微有起色，客人逐漸回流。

現場用餐客人也表示，吃東西時一定會拿下口罩，如果一旁有人突然咳嗽或打噴嚏根本來不及防護，使用簾子間隔也較為安心，感覺到老闆滿用心的，希望別的業者也可以參考，如果花一樣的錢會選擇有保護的餐廳。

▲羊肉店用心防疫讓不少顧客表示可以放心來用餐 。（圖／記者翁進忠攝）

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