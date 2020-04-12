台灣捐口罩遭冷回「呃...」　綠委酸星國總理夫人：祝福Errrr

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

星國總理夫人在臉書以「呃...」（Errrr）留言，回應台灣捐贈100萬片口罩，引發網友熱議。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書開酸，「祝福Errrr！」

外交部7日證實，政府將捐贈一共100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。但星國總理夫人何晶（Ho Ching）似乎不太領情；有新加坡網友指稱，因台灣宣布口罩禁出口，全數被政府徵用，讓在台的星國廠商 （ST ENGG）無法將2條口罩產線的口罩運回疫情嚴峻的新加坡，迫不得已只好將產線整條搬回國，才讓星國民眾對台灣捐口罩一事如此反感。

鄭運鵬12日在臉書發文表示，以後新加坡官方有求需於台灣政府，「我會先拜託本文封鎖鄭太太臉書上先幫忙發個Errrr再說，如果一無所求，當然祝福，Errrr！」

是否因為「擋口罩」引發雙方誤會？外交部說明，新加坡政府為因應防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，因此將設置在我國的兩條口罩生產線移回該國生產。由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡。移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部強調，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。

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