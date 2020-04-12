不爽生產線被擋？新加坡總理夫人「呃」評台灣捐口罩　外交部回應了

▲口罩生產線。（示意圖／記者湯興漢攝）



政治中心／綜合報導

星國總理夫人何晶（Ho Ching）11日在臉書轉貼台灣捐贈100萬片口罩的新聞，並留下評語「呃...」（Errrr...）引起網友熱議，甚至有星國網友直指是台灣政府當初禁止星國口罩生產線回國，所以才讓人覺得反感。對此，外交部12日表示台星關係長遠深厚，且星國已順利將產線移回國內，台灣廠商也持續提供協助。

外交部7日證實，政府將捐贈一共100萬個口罩給新南向政策的部分國家，其中包括新加坡。但星國總理夫人何晶（Ho Ching）於11日在臉書上轉貼此新聞，寫下「呃……」（Errrr ....）的評論，讓不少台灣網友感受不好；但有新加坡網友指稱，因台灣宣布口罩禁出口，全數被政府徵用，讓在台的星國廠商 （ST ENGG）無法將2條口罩產線的口罩運回疫情嚴峻的新加坡，迫不得已只好將產線整條搬回國，才讓星國民眾對台灣捐口罩一事如此反感。

是否因為「擋口罩」引發雙方誤會？外交部說明，新加坡政府為因應防疫需求，也為因應政府口罩出口禁令，因此將設置在我國的兩條口罩生產線移回該國生產。由於生產口罩的機器設備並未禁止出口，星方已順利將生產線移回新加坡。移回後，台灣廠商也持續遠距指導、協助維運。

外交部表示，台星在各項雙邊議題上密切合作，雙方人民往來也極為密切，政府宣布第二波外援後，也和星國相關單位進行討論。星方初步回應正面，目前雙方尚在積極協調中，若有結果，將會對外說明。

外交部強調，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間，將基於此長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響，並呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。

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