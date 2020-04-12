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孫正義宣布與比亞迪合作　5月起...免費提供「3億片口罩」

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▲▼日本軟銀,中國比亞迪,口罩,孫正義。（圖／翻攝　微博、孫正義推特）

▲中國汽車大廠比亞迪，迅速轉產口罩。（圖／翻攝　微博　IT 之家）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊日本，尤其東京最為嚴重。根據路透社報導，軟體銀行集團創辦人孫正義(Masayoshi Son)表示，將與全球最大口罩中國廠商比亞迪（BYD）合作，預計月產3億片口罩，未來將捐出第一線日本醫療人員。

▲▼日本軟銀孫正義出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇（圖／記者呂佳賢攝）

▲日本軟銀創辦人孫正義宣布與中國比亞迪合作生產口罩。（資料圖／記者呂佳賢攝）

孫正義11日在個人推特（Twitter）留言，軟銀將與日本政府的口罩小組合作，捐贈兩種不同的口罩，首先為醫務人員準備的口罩，該口罩小組的成立，是為了解決因疫情影響的口罩荒。

合作廠商中國比亞迪也證實這項合作，正在建立一條新的生產線來生產口罩。比亞迪發言人表示，公司產能已經達到每天1500萬個口罩，「未來，針對軟銀的供應將包括1億個N95口罩和2億個普通外科口罩，其中N95口罩可以過濾非常小的顆粒。」

▲▼日本軟銀,中國比亞迪,口罩,孫正義。（圖／翻攝　微博、孫正義推特）

▲疫情期間，中國比亞迪斜槓發展，創下驚人的日產速度。（圖／翻攝　微博 c科技）

據了解，比亞迪是在香港上市的中國民營企業，總部設於廣東深圳，董事長兼總裁是王傳福，主要從事電池、汽車及代工廠，從2月份開始，比亞迪迅速轉產口罩，創造驚人速度。

根據大陸媒體指出，疫情爆發後，比亞迪上千名工程師齊心研發，3天畫出400多張設備圖紙，7天時間完成口罩機生產設備的研發製造。比亞迪在30天內建成全球最大的口罩產能，截至4月初的口罩日產能已經超過1千萬片。相較市面上，造一台口罩機，快則要15天，慢則要30天。

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