櫻花妹照片曝光！排1.5小時買嘸口罩街頭淚崩　台人暖心舉動登日媒

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記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎在全球爆發後，口罩變成緊缺物資，一名日本女學生在台灣留學時，因為聽信錯誤的訊息，在藥局排隊等了1.5小時，結果卻無法買到口罩，讓她急得在門口哭了出來，沒想到附近民眾知情後，紛紛把買到的口罩送她，讓她非常感動，返回日本後立刻投書到《讀賣新聞》。

▲山田智理投書《讀賣新聞》，分享在台灣遇上的暖心故事。（圖／東森新聞）

照片中可以看見，25歲女學生山田智理戴著鴨舌帽，手中拿著好幾個口罩，對著鏡頭露出微笑，因為手上的口罩真的取得不易。山田智理在台灣留學時，因為聽信錯誤資訊，沒有攜帶任何必要文件，就到新店某藥局買口罩，結果排隊等了1個半小時，最後什麼都買不到。

辛苦排隊等了1小時30分鐘，結果卻被藥師告知不能買，讓她悲從中來忍不住在藥局門口大哭，讓周圍民眾紛紛上前關心，知情後隨即將手上的口罩分給她，甚至有人一次就給了5片，還有人特別跑回家拿口罩給她，讓她一口氣就拿到20個口罩，台灣人的熱心讓她非常感動。

▲山田智理回國前，寫了一封感謝信留給藥局。（圖／東森新聞）

山田智理留學結束回到日本後，馬上把在台灣遇到的暖心故事，投書到日本發行量最大的報社《讀賣新聞》。山田智理表示，這一次的事件讓她永生難忘，即使在新冠肺炎疫情緊張的時刻，仍然可以感受到人間的溫情，也讓她學習到體貼別人的心情相當重要，真的非常謝謝台灣人。

山田智理回國前，捐贈了20個口罩套給藥局，並親筆寫了一封感謝信留給藥局，感謝信結尾的地方還特別畫了一個台灣友好的圖案，希望不論是日本、還是台灣民眾都能一起挺過疫情艱難時刻。