善耕365／是什麼原因？讓「他」用超過一甲子時間，守護這群孩子

圖、文／善耕365

華光啟智中心的這群孩子讓烘焙坊的淑惠老師在剛開始，不太敢教他們做麵包，深怕他們被燙傷等等...，但不曾想過，一待就將近七年的時間，好不容易走到這一步，每一塊麵包的背後都是院生與老師磨合的成果。

走一趟新竹縣關西鎮，聽完老師與院生的故事，嚐到新鮮出爐的麵包，讓善耕更加明確這間服務中心為身心障礙者投注的心血，值得被大家看見。

孩子們的特質 給了烘焙老師信心及耐心

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范淑惠老師，在華光智能發展中心所設立的磊質複合式庇護工坊擔任烘焙老師，專門教導庇護員工及院生（華光所照顧的身心障礙者）製作麵包，淑惠老師是這樣談起剛進華光的日子：「一開始是想當義工就好，後來是華光員工鼓勵我進來上班，就這樣跟華光結下了緣，重要的是心中有愛，應該不是太難」。但淑惠老師在一開始的教學並非順利，因為烤箱、機器都是高危險的機器，在過程中都會深怕他們因此而受傷，也常會因為趕工而不小心與學員有了摩擦，讓學生的家長產生了誤解，曾經因為這樣覺得乾脆放棄算了，不過在當中有一位令她印象深刻的學員，這位學員因為家住五峰，每天仍早上六點搭乘三班車，來到這裡做麵包。 「他都能做到，那我更不該放棄！」 淑惠老師也重新調整情緒、節奏，發現原來自己在與他們相處的過程中，一直沒有把腳步放慢。

在這裡陪伴孩子們長達七年，在訪談的過程中淑惠老師眼神裡始終熱切地向我們訴說這段時間裡服務的經過，其中最大的感觸就是孩子們給予她很大的信心，也讓她磨掉了自己不好的脾氣，是這群孩子，給予了她耐心來教導，唯有走進他們的世界，才能擁抱他們。日子一久，也相處得越來越愉快，看著他們成長，淑惠老師堅定的說：「真的讓我很有成就感！」

當我們向庇護工坊裡的員工麗珠問到：「在這裡工作快樂嗎？」她靦腆的說：「快樂，在這裡學習做麵包，然後跟老師、同學在一起很快樂。」而她未來最大的願望是成為一名麵包師傅！

葉由根神父用將近60年的歲月 守護這群孩子

關於華光智能發展中心的起源，必須要知道這名核心人物 — 葉由根神父，匈牙利人，1955年來到臺灣，在嘉義沿海地區的東石、鹿草、朴子、布袋，繼續他的醫療傳教事業。同時，葉神父也在新竹服務。有天，當他坐火車抵達新竹時，看見一位智能障礙兒童流浪街頭，不忍孩童在外風吹雨打、無一頓溫飽，葉神父當下決定要幫助這些孩子，隨即在新竹天主堂創辦「仁愛啟智中心」，由於後來中心收容的智能障礙兒童日益增加，為此便擴大院舍及土地，起初命名為「仁愛啟智華光分部」，後來因應環境需求，最終更名為「財團法人私立天主教華光智能發展中心」。

葉神父為了讓這群弱勢者活得有尊嚴、活得更自在，籌劃了許久，2011年華光在社會大眾幫助之下實現了多年的夢想，打造一個「終身安養的家-由根山居」來照顧這些需要他人支持及幫助的智能障礙者。人生走到終點，依然掛心著華光的一切，葉由根神父於2009年3月逝世，享年99歲，他用將近60年的歲月奉獻給台灣和這群智能障礙的孩子。

中心的初衷 — 從學齡照顧到老年

華光智能發展中心，有一個很簡單但卻沈重的初衷 ─ 希望能照顧這群孩子從學齡開始，涵蓋他們一生的生涯，中心主任說：既然是「生涯」，那就必須是全能化的服務。也因此面對不同年齡的院生，給予不一樣的照顧，中心設有教育場所、庇護工坊、安養院，提供孩子們學習、工作、住宿，就是希望能全方面地陪伴這群孩子走到最後。目前華光智能發展中心收容超過200名院生，並持續堅持著理念與初衷，為智能障礙者提供服務與照顧。

只是揉麵團 卻需要學習近半年的時間

庇護工坊所提供訓練職場，有餐廳、烘焙、手工皂製作等場域，工坊目前收容的身心障礙者類型多元，有心智障礙、自閉症、唐氏症、失智症，他們個別差異非常大，也大大增加了輔導工作的困難度，對於剛來到工坊的庇護員工或院生，中心會試著讓他們到每個場域去做嘗試，再根據他們的適應程度與情況，分配他們到適合的地方工作。

通常要教會他們學會一項技能，需要很長的時間，像是揉麵團這個簡單的動作，就要耗上三到六個月的時間才可能學會。中心主任說，這就是為什麼需要庇護工坊的存在，因為當他們到外面職場就業時，沒有老闆會願意花這麼長的時間訓練他們。因此，透過工坊的訓練，慢慢的讓他們學會一項技能後，再試著輔導他們去外面就業，與社會接軌，工坊創立至今已經輔導三名員工成功在外就業。張老師也與我們分享輔導過印象最深刻的個案小故事，在這裡有位庇護員工，家住在五峰，每天通勤2個多小時，風雨無阻準時8:30來到烘焙坊上班，而這也意味著他必須每天早上不到6點就要出門搭公車，一旦錯過了就會遲到。而這位庇護員工個性內向，有點自卑，老師說可能過去有些不好的經歷，所以不太喜歡與人互動，但經過工坊裡大家的努力，也讓他逐漸打開自己的心房，接納了大家。

葉神父的對於弱勢族群的關愛是華光智能發展中心的開始，希望提供這些孩子們全能化的照護則是中心的宗旨，因此為了更完善地輔導這群身心障礙的孩子，華光在102年成立了「桐花芽蔬食咖啡廚房」庇護餐廳，提供身心障礙者一個工作就業的場域。另一篇文章「新竹旅遊新秘境，親子旅遊、寵物友善餐廳，四五月開滿整片油桐花！」帶你一探「桐花芽蔬食咖啡廚房」，更有獨家消息，絕對不能錯過！

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站

【是什麼原因？讓「他」用超過一甲子的時間，守護這群孩子】

▼ 華光智能發展中心資訊 ▼

官方網站：財團法人天主教華光社會福利基金會

庇護工坊：磊質複合式庇護工坊

中心地址：新竹縣關西鎮正義路126號

聯絡電話：03-5874690